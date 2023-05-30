Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu? 2023 kabinedeki bakanlar kimler? | Video

Yeni Kabine üyeleri ve açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve Kabine açıklaması bu Cuma olabilir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi ATV - A Haber ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KİMLER OLACAK, YENİ ÜYELER BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasının ardından ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' soruları yanıt aramaya başladı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacak yeni üyeler henüz netleşmedi. Yeni Kabine üyelerinin seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu