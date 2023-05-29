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    • 30.05.2023 06:55
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    Dünya liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik

    28 Mayıs günü yapılan seçimleri kazanması üzerine dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Erdoğan, 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla yeniden seçilmesini kutladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a 19 ülkeden tebrik telefonu

    Dünya liderleri yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

    DÜNYA LİDERLERİ ARADI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tebriklerin devam ettiğini söyledi.

    Altun, "Dünya liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanları doğrudan telefonla arayarak tebriklerini iletti.

    "19 TEBRİK TELEFONU ALDI"
    Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

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