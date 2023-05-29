Dünya liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik

Dünya liderleri yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

DÜNYA LİDERLERİ ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tebriklerin devam ettiğini söyledi.

Altun, "Dünya liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanları doğrudan telefonla arayarak tebriklerini iletti.

"19 TEBRİK TELEFONU ALDI"

Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.