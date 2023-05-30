Son dakika: Seçimin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.
"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.
HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARDI?
Yener, "Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadesini kullandı.
Öte yandan seçimin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
GÖZLER YENİ KABİNE VE MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan seçim ile birlikte 17'nci zaferini kazandı. Seçimin ardından gözler, 5 yıl daha görevine devam edecek olan Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine ve Meclis'e çevrilmiş durumda.
Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem, Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.
YSK'NIN KESİN SONUÇLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te çağrısız toplanacak.
YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.