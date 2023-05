Son dakika: A Haber'de önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

BÜYÜME SÜRECİ DAHA HIZLI DEVAM EDECEK

Biz Türkiye'yi bağımsız kendi ayakları üzerinde duran kendine yeterliliği olan milli yerli perspektifiyle dünyaya Türkiye'den bakan, Türkiye'ye başkalarının başkentleri üzerinden değil dünyaya Türkiye'den bakan Anadolu topraklarından bakan bir perspektif kazandı. Dolayısıyla bu büyüme süreci bu güçlenme, güçlü bağımsız Türkiye süreci de inşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek.

MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDER Mİ?

Birinci turda da ilk tablo ortaya çıktığı zaman şöyle bir değerlendirme yapıldı işte biz kesin kazanıyoruz kazanacağız az kaldı vs. diye. Fakat Millet İttifakı'nı oluşturan paydaşlar ve adayları Sayın Kılıçdaroğlu kampanyasında çok keskin bir dönüş yaptı. Daha önce kullanılan kendilerine göre kucaklayıcı helalleşmeye dayalı dilin yerini ötekileştiren mültecileri adeta hedef gösteren Cumhurbaşkanımızı hedef alan Cumhurbaşkanımıza oy veren kitleyi küçümseyen deprem bölgesinde birinci çıktığı için depremzedelere tahkir ifadeleriyle yaklaşan son derece öfkeli sinirli kimyası bozulmuş bir üslup çıktı. Yetmedi Zafer Partisi ile ittifak yaparak o güne kadar birbirleriyle neredeyse hiçbir konuda anlaşamadıklarını söyledikleri bir partiyle ittifak yapmak suretiyle de hem strateji hem taktik anlamında hata üzerine hata yaptılar. Ama bunu muhasebe etmek yerine benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklaması biz doğru yaptık, yani şunu demeye çalışıyorlar biz seçimi kaybetmedik işte devam edeceğiz falan gibi ama neticede başarının ölçücü koyduğunuz hedeflere ulaşmaktır. Hedef neydi başta hem cumhurbaşkanlığını hem parlamentodaki çoğunluğu ele geçirmekti ikisini de yapamadınız.

CHP'DE CİDDİ İTİRAZLAR VAR

Eğer başarının ölçüsü hedeflere ulaşmaksa demek ki ortada bir başarısızlık var bir kaybeden var. Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonra CHP Genel Başkanı olarak bu ittifakı bir arada tutmaya çalışan aktör olarak ne yapar ne kadar yapabilir nasıl yapar onu bilemem. Bunu CHP camiası kararlaştıracaktır değerlendirecektir ama dünden beri orada da çok ciddi sesler itirazlar farklı değerlendirmeler var. Umarım muhalefet cephesi buradan doğru dersler çıkartır. Milleti suçlamak yerine Cumhurbaşkanımıza oy veren 27 milyondan fazla insanı cahil bilinçsiz şuursuz sürü kitle vs. gibi ifadelerle küçümsemek yerine dönüp kendisine bakar aynada ve biz nerede hata yaptık der.

PKK'LILARIN DESTEK AÇIKLAMALARI

Haddim olmayarak ben şunu da söylemek isterim. Bir siyasi analiz olarak mesela bize PKK'nın onların temsilcilerinin Sayın Kılıçdaroğlu'na bu geçtiğimiz 1,5 – 2 ay içerisinde yaptığı açıklamalarla ilgili bizim bir takım takdimlerimiz oldu milletimize dedik ki ya bakın bunlar açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki benim terörle bir ilgim yok benim terörle ilgim varsa Allah benim belamı versin böyle ifadeler çok ağır ifadeler kullandı. Ben Kemal Bey'in bizzat kendisinin zaten böyle bir iddiada da bulunmadık bizzat kendisi teröristlerle oturdu demedik ama ortada PKK'lıların destek açıklamaları var. Sayın Kılıçdaroğlu 1 - 1,5 ay boyunca bunların hiçbirisine ses çıkarmadı. İkinci turda bunlara itiraz etmeye başladı. Bunu da öyle bir üslupla yapmaya tarzda yapmaya çalıştılar ki HDP'yi kaçırmamak adına bir sıkışmışlık içerisinde açıkçası.

BÜYÜK BİR HATA YAPTILAR

Burada ben Kemal Bey'in de bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim siyaseten de ve başka açılardan da. Son tahlilde CHP devleti kuran bir partidir devletin temel beka sorunlarının ne olduğu konusunda bir bilinci bir hafızası birikimi olan bir partidir. Ama burada öyle bir stratejik hata yaptılar ki PKK'nın desteğini alarak ya da onun siyasi uzantısıyla bir ittifak yaparak bu seçimi alacaklarını zannettiler. Orada büyük bir hata yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp diyebilirdi 'ey teröristler siz kimsiniz de bana destek açıklaması yapıyorsunuz, ben sizinle mücadeleye geliyorum' bunu diyemedi. PKK terör örgütüdür demek yetmiyor. Biz terör örgütü demenin ötesinde bunlarla yıllardır savaşıyoruz. Kıran kırana savaşıyoruz. Ülkemiz için vatandaşlarımızın can mal güvenliği için sınır güvenliğimiz için ve dünyanın her yerinde bütün büyük güçleri karşımıza alma pahasına savaşıyoruz. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptığımızda ilk itiraz nereden geliyor? Washington'dan geliyor, Kongre'den geliyor, yönetimden geliyor, Avrupa'dan geliyor, koalisyon güçlerinden geliyor, bazen Arap ligiden geliyor. Biz de her seferinde diyoruz ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok bütün derdimiz Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak.

GÖZLER YSK'NIN AÇIKLAMASINDA

Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı Yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Sadece Biden değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacak. Turizm alanında çok küçük bir duraksama oldu. Biraz depremden biraz seçimden ama çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Piyasadaki sermaye Türkiye'deki sonuçları bekliyordu doğal olarak. Bu da süreci hızlandırıp kolaylaştıracaktır.

KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK?

İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.

"MÜCADELEMİZİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Obama döneminden beri 2 tane temel problemimiz var. YPG/PYD'ye verilen destek ve FETÖ meselesi. Bu iki konuda geri adım atmamız söz konusu değil. Irak olabilir Suriye olabilir, Balkanlarda saklanan bilmem ne hücresi olabilir. Biz kararlı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.