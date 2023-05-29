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    • 29.05.2023 19:57
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    • 29.05.2023 20:32
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    Fondaş Nevşin Mengü CHP'lilerin 'Suriyeli oy kullandı' yalanına açtı ağzını yumdu gözünü: Kaybetmeye devam edeceksiniz!

    Milli irade sandıkta tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, muhalefete oy verenler tarafından ortaya atılan, "Milyonlarca Suriyeli oy kullandı" yalanına tepki gösterdi. "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor." diyen Mengü, "Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mengü seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında, "Adam kazandı, Şimdi muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor." paylaşımı yapmış ve muhalif seçmenlerin hedefi haline gelmişti.

    takvim.com.tr
    Fondaş Mengü’den ’Suriyeli oy kullandı’ yalanına tepki!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden de zafer ile ayrıldı. Başkan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy fark attı.

    Yüzde 52,2 oy alan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı olurken, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise girdiği 12'nci seçimden de hezimete uğradı.


    MUHALİFLERDEN "MİLYONLARCA SURİYELİ OY KULLANDI" YALANI
    Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark yemesini hazmedemeyen muhalifler, "Milyonlarca Suriyeli oy kullandı" yalanına sarıldı.

    FONDAŞ NEVŞİN MENGÜ'DEN SERT TEPKİ I VİDEO İZLE


    "GERÇEKÇİ DEĞİLSİNİZ KENDİNİZLE YÜZLEŞMEZSENİZ KAYBETMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ"
    CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, muhaliflerin 'Suriyeli' iddialarına tepki gösterdi. "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor." diyen Mengü, "Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    CHP'LİLER OY KULLANACAK YABANCI SAYISININ 235 BİN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
    Yabancı seçmenin Türkiye seçimlerine etki oranının toplamda yüzde 0,4 olduğunu vurgulayan Mengü'nün açıklamaları şöyle: "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor. Yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek. 235 bin seçmen bunların sayısı, bunu CHP'liler söyledi. CHP'nin de böyle bir endişesi yoktu. Yabancılara vatandaşlık dağıtıldı bunun önünün alınması lazım. Öyle bir durum olsa bile muhalefet partisinin ortalığı ayağa kalkması lazım. Gerçekler bunlar arkadaşlar. Bundan sonra ne olur, muhalefette taşlar yerinden oynar."


        "ADAM KAZANDI" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
        Mengü seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında, "Adam kazandı, Şimdi muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor." paylaşımı yapmış ve muhalif seçmenlerin hedefi haline gelmişti.

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        Sadece CHP’de değil İYİ Parti’de de kazan kaynıyor
        Haberler Güncel Fondaş Nevşin Mengü CHP'lilerin 'Suriyeli oy kullandı' yalanına açtı ağzını yumdu gözünü: Kaybetmeye devam edeceksiniz!
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