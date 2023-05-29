Fondaş Nevşin Mengü CHP'lilerin 'Suriyeli oy kullandı' yalanına açtı ağzını yumdu gözünü: Kaybetmeye devam edeceksiniz!

CHP'LİLER OY KULLANACAK YABANCI SAYISININ 235 BİN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Yabancı seçmenin Türkiye seçimlerine etki oranının toplamda yüzde 0,4 olduğunu vurgulayan Mengü'nün açıklamaları şöyle: "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor. Yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek. 235 bin seçmen bunların sayısı, bunu CHP'liler söyledi. CHP'nin de böyle bir endişesi yoktu. Yabancılara vatandaşlık dağıtıldı bunun önünün alınması lazım. Öyle bir durum olsa bile muhalefet partisinin ortalığı ayağa kalkması lazım. Gerçekler bunlar arkadaşlar. Bundan sonra ne olur, muhalefette taşlar yerinden oynar."