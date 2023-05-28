Her seçim değişmeyen tablo! CHP'liler hezimeti kabullendi: Fondaş Nevşin Mengü'den "Adam kazandı" çıkışı





Öte yandan CHP ve tabanında isyan bayrağı göndere çekildi.

Yandaş İsmail Saymaz, "CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?'' dedi.



Milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneğinin Erdoğan olduğunu belirten Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. AK Parti 21 yıldır bu tabloda, bu tablo değişmiyor. AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti." ifadelerini kullandı.