Her seçim değişmeyen tablo! CHP'liler hezimeti kabullendi: Fondaş Nevşin Mengü'den "Adam kazandı" çıkışı

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.
Öte yandan CHP ve tabanında isyan bayrağı göndere çekildi.
Yandaş İsmail Saymaz, "CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?'' dedi.
Milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneğinin Erdoğan olduğunu belirten Saymaz, "CHP'nin oy oranlarında bir artış gözükmüyor. AK Parti 21 yıldır bu tabloda, bu tablo değişmiyor. AK Parti milliyetçi ve muhafazakarların tek seçeneği. Kılıçdaroğlu seçimde hamleler yaptı bu durumu değiştirmek için ama Erdoğan'a oy vermeye devam ettiler. Erdoğan'a oy verme alışkanlığı beka kaygısı nedeniyle devam etti." ifadelerini kullandı.
ADAM KAZANDI
Milli iradenin 'Recep Tayyip Erdoğan' kararı sonrası fondaş Nevşin Mengü'nün paylaşımı da tüm dikkatleri üzerine topladı. Mengü, "Adam kazandı…" diyerek "Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadelerini kullandı.