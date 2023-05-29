Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 20:30
    ABONE OL

    Almanya Başbakanı Scholz, Başkan ErdoğanBerlin'e davet etti

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, dört gözle çalışmayı beklediğini dile getirmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Scholz Berlin’e davet etti

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

    Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'I BERLİN'E DAVET ETTİ
    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip ErdoğanBerlin'e davet etti.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi.

        Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

        MASADA HANGİ KONULAR VAR?
        Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi.

        Açıklamada, bu amaçla Şansölye Scholz'un, Başkan ErdoğanBerlin'e davet ettiği belirtildi.


        DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
        Öte yandan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

            Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

            ALMAN MEDYASI ALGI OPERASYONU İLE KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEMİŞTİ
            14 Mayıs'taki seçimler öncesi küresel tetikçilerin milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandırmıştı. Almanya merkezli Der Spiegel, kullandığı kapak fotoğrafında Başkan Erdoğan'ın iktidarı üzerinden İslam ve Müslümanları hedef alan Alman dergi 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Sadece CHP’de değil İYİ Parti’de de kazan kaynıyor
            Haberler Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Başkan Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
                loading
                SON DAKİKA