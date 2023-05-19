Fondaş gazeteci Nevşin Mengü'den Erdoğan itirafı: Biz ne yapsak Erdoğan'a oy veriyorlar | Kılıçdaroğlu kalp yapıyordu yumruğunu masaya vurur oldu

'BİZ NE YAPSAK ERDOĞAN'A OY VERİYORLAR'

Kılıçdaroğlu'nun bir günde değiştiğini söyleyen gazeteci Mengü, "Muhalefet mesela diyor ki, 'Bunlar Erdoğan ne dese oy veriyor' diye bir tavır var. Fakat benim gördüğüm muhalefet şöyle düşünmeye başlamış biz o zaman 'Göçmen' falan diyelim bu da zaten yükselen bir şey bir de oradan oy alalım bitti bu iş diyorlar anladığım kadarıyla. Bir gün kalp yaparken, sakin, rasyonalite, iletişim yapmaya çalışırken ertesi gün tam tersi çatık kaş, masaya elini vur... Bunu niye satın alsın seçmen?" ifadelerini kullandı.

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