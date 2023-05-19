Fondaş gazeteci Nevşin Mengü'den Erdoğan itirafı: Biz ne yapsak Erdoğan'a oy veriyorlar | Kılıçdaroğlu kalp yapıyordu yumruğunu masaya vurur oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. Kritik seçim sonrası CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, 14 Mayıs seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet cephesine yönelik eleştirilerde bulundu.
FONDAŞ GAZETECİ NEVŞİN MENGÜ'DEN ERDOĞAN İTİRAFI I VİDEO İZLE
"ERDOĞAN'IN İTİDALLİ DAVRANDIĞINI GÖRÜYORUM"
Gazeteci Nevşin Mengü Erdoğan'a yönelik itirafta bulundu. Mengü, "Hani helalleşme diyordunuz, bir günde Zafer Partili oldunuz' diyor Erdoğan. E diyecek bunu tabi ki. Bunu insanlarda görüyor. Şu noktada Erdoğan'ın daha itidalli davrandığını görüyorum ben." dedi.
"KALP YAPIYORDU ŞİMDİ YUMRUĞUNU MASAYA VURUYOR'
Muhalefette telaş olduğunu belirten Mengü, "Muhalefette benim gördüğüm telaş. Şimdi bir günde 180 derece değişiklik gördük. Bu zaman kadar Kemal Kılıçdaroğlu eliyle kalpler yapıyordu, rasyonel bir lider, denge bulandan, bir günde 180 derecelik farklılık, yumruğunu masaya vuruyor, 'gidecekler kardeşim' diyor. Şimdi hemen ivedilikle Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir anlaşma yapılmak isteniyor anladığım kadarıyla. Burada muhalefet şöyle görüyor, 'Aman abi karşı taraf kapmadan biz kapalım' ama bence karşı tarafın böyle bir görüşmeye girmeye niyeti de yok." şeklinde konuştu.
'BİZ NE YAPSAK ERDOĞAN'A OY VERİYORLAR'
Kılıçdaroğlu'nun bir günde değiştiğini söyleyen gazeteci Mengü, "Muhalefet mesela diyor ki, 'Bunlar Erdoğan ne dese oy veriyor' diye bir tavır var. Fakat benim gördüğüm muhalefet şöyle düşünmeye başlamış biz o zaman 'Göçmen' falan diyelim bu da zaten yükselen bir şey bir de oradan oy alalım bitti bu iş diyorlar anladığım kadarıyla. Bir gün kalp yaparken, sakin, rasyonalite, iletişim yapmaya çalışırken ertesi gün tam tersi çatık kaş, masaya elini vur... Bunu niye satın alsın seçmen?" ifadelerini kullandı.