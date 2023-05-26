Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete mi geçiyor? "Pazartesi yeniden başlıyoruz"

Pazartesi gününü işaret eden İnce, "Yeniden başlıyoruz" dedi.

Muharrem İnce şunları yazdı;

"Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, "İçimizde Cumhuriyetin neşesi" ile yollara düşüyoruz."

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA MI OYNAYACAK?

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği konuşuluyor. Konuşulan isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğu biliyor. Söz konusu paylaşımın ardından Muharrem İnce'nin de hesaplaşma için harekete geçeceği konuşuluyor...

"ERDOĞAN, 'NE YAPABİLİRİM' DİYE SORDU, KILIÇDAROĞLU MİTİNGE DAVET ETTİ"

Öte yandan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İnce'nin Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmelerine yer veren Selvi şunları yazdı;

"Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi için üretilmiş kasetlerden sahte dekontlara kadar her türlü kirli operasyon karşısında seslerini çıkarmayanlar şimdi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması için seferler olmuş durumdalar.

ANNESİ HASTA OLMUŞ

Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.