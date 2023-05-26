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    • 26.05.2023 17:00
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    Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete mi geçiyor? "Pazartesi yeniden başlıyoruz"

    Aday olduktan sonra CHP ve yandaşları tarafından linç edilen Muharrem İnce son olarak FETÖ-CHP tarafından kurulan kaset kumpasıyla adaylıktan çektirildi. Büyük baskılara rağmen Kılıçdaroğlu'na destek açıklamayan Muharrem İnce olay bir paylaşım yaptı. Pazartesi gününü işaret eden İnce, "Üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz." dedi. İnce'nin bu sözleri "Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçecek" yorumlarına sebep oldu.

    takvim.com.tr
    Pazartesi yeniden başlıyoruz

    Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den olay paylaşım!

    FETÖ-CHP KUMPASIYLA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
    14 Mayıs seçimleri öncesi adaylığını ilan etmesinin ardından CHP'liler tarafından adeta linç edilen Muharrem İnce kendisine kurulan kumpas sonrası adaylıktan çekildi.

    FETÖ'nün kurgulayıp CHP'lilerin yaydığı sahte kaset ve dekontların ardından sağlık sorunları yaşayan Muharrem İnce "Kaybedecekler bahaneleri kalmasın" diyerek adaylıktan çekildi.

    "İFTİRA ATTILAR BAHANELERİ KALMASIN"
    İnce şunları söyledi;

    "Atılan iftiralara, "Saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez" diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne Cumhur ne Millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum"

    11 Mayıs'ta yaptığı açıklamanın ardından sessizliğini koruyan İnce seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CHP'liler tarafından tekrar yapılan büyük baskılara rağmen Kılıçdaroğlu'na destek açıklamadı.

    MUHARREM İNCE'DEN OLAY PAYLAŞIM: YENİDEN BAŞLIYORUZ
    Muharrem İnce bugün olay bir paylaşım yaptı.

    Pazartesi gününü işaret eden İnce, "Yeniden başlıyoruz" dedi.

    Muharrem İnce şunları yazdı;

    "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, "İçimizde Cumhuriyetin neşesi" ile yollara düşüyoruz."

    CHP GENEL BAŞKANLIĞINA MI OYNAYACAK?
    CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği konuşuluyor. Konuşulan isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğu biliyor. Söz konusu paylaşımın ardından Muharrem İnce'nin de hesaplaşma için harekete geçeceği konuşuluyor...

    "ERDOĞAN, 'NE YAPABİLİRİM' DİYE SORDU, KILIÇDAROĞLU MİTİNGE DAVET ETTİ"

    Öte yandan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İnce'nin Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmelerine yer veren Selvi şunları yazdı;

    "Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi için üretilmiş kasetlerden sahte dekontlara kadar her türlü kirli operasyon karşısında seslerini çıkarmayanlar şimdi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması için seferler olmuş durumdalar.

    ANNESİ HASTA OLMUŞ
    Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.

        ERDOĞAN 'NE YAPABİLİRİM?' DİYE SORDU
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce'yi aramıştı. İnce'yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce'nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. "Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti."

        İşte iki lider, iki farklı yaklaşım.

        Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey."
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        Pazartesi yeniden başlıyoruz
        Haberler Güncel Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete mi geçiyor? "Pazartesi yeniden başlıyoruz"
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