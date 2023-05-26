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    • 26.05.2023 13:33
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    HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti devam ediyor... Yaşadığı seçim hezimetinin ardından ikinci tur için milliyetçilik pozları kesse de Kandil'den ve HDPKK'dan gelen açıklamalarla gerçek yüzü açığa çıkıyor. Terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş, "Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Öte yandan son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'üniter yapı" üzerine protokol imzalayan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile 'öz yönetim' üzerine anlaşma yaptığı yeniden akıllara geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Demirtaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bomba bir itiraf geldi.

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi maskesi taktı!


    İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti.

    MİLLİYETÇİLİK POZLARI KESTİ ÖZDAĞ'LA İMZA ATTI
    Milliyetçi pozları kesen Kılıçdaroğlu son olarak mülteci provokasyonunu körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaştı.

    Daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ'a da bakanlık vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik maskesi Kandil'den gelen yeni destek açıklamaları ile düştü. Kandil'in ardından HDPKK'lı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması daha yaptı.

    İlk tur öncesi "Yürü Bay Kemal" diyen Demirtaş yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak oy istedi.

    HDPKK'LI DEMİRTAŞ'TAN BAY BAY KEMAL'E BİR DESTEK DAHA
    Terör suçlarından tutuklu Demirtaş, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." dedi.

        HDP KILIÇDAROĞLU MUTABAKAT İMZALADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
        Öte yandan Özdağ ile 'Üniter yapı' üzerine mutabakat imzalayan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile de özerklik mutabakatı yaptığı itiraf edilmişti.

        ÖZYÖNETİM MUTAKABATI!
        HDPKK'lı Cengiz Çandar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi-merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." dedi.

        Çandar "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itirafta bulundu.

        Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile "üniter yapı" HDPKK ile ise "özyönetim" üzerine mutabakata varması ikiyüzlü siyaseti ortaya koyarken sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
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