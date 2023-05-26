HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bomba bir itiraf geldi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi maskesi taktı!
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti.
MİLLİYETÇİLİK POZLARI KESTİ ÖZDAĞ'LA İMZA ATTI
Milliyetçi pozları kesen Kılıçdaroğlu son olarak mülteci provokasyonunu körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaştı.
Daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ'a da bakanlık vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik maskesi Kandil'den gelen yeni destek açıklamaları ile düştü. Kandil'in ardından HDPKK'lı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması daha yaptı.
İlk tur öncesi "Yürü Bay Kemal" diyen Demirtaş yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak oy istedi.
HDPKK'LI DEMİRTAŞ'TAN BAY BAY KEMAL'E BİR DESTEK DAHA
Terör suçlarından tutuklu Demirtaş, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." dedi.