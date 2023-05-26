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    • 26.05.2023 14:01
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    Son dakika: Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye katıldı!

    Son dakika haberleri... 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur öncesinde Hatay Dörtyol'da aralarında ilçe başkanının da olduğu 300 kişi Memleket Partisi'nden AK Parti'ye katıldı.

    Memleket Partisi’nden 300 kişi AK Parti’ye katıldı!

    AK Parti Dörtyol İlçe teşkilatına aileleri ve üyeleri ile gelen Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç ve İlçe İkinci Başkanı Murat Oktay, 300 kişiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için AK Parti'ye geçti.

    Düzenlenen rozet takma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Osman Görgen katıldı. Yamaç ve Oktay'a AK Parti rozetini Milletvekili Karahan ile ilçe başkanı Görgen taktı.

    İlçe Başkanı Osman Görgen, "Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'miz için çalışacaklarını söyleyerek Ak Parti ailesine katılmıştır. Katılımları bizleri mutlu etmiştir" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye katıldı!
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