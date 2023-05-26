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    • 26.05.2023 12:26
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    Oy ve Ötesi gerçekleri! Kim neden fonluyor? Her şey belgeli...

    14 Mayıs'ta fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları provokasyon peşinde koşuyor... Her seçimde devreye giren ve "sandıkta şaibe var" algısı ile ortalığı karıştırmaya çalışan Oy ve Ötesi Derneği ikinci tur seçimleri için yine CHP yandaşları tarafından parlatılmaya çalışılıyor. Daha önce FETÖ ile de işbirliği yaptığı gündeme gelen derneğin, Türkiye'de sözde "demokrasi ve seçim gözlemciliği" bahanesiyle Avrupa ülkelerince fonlandığının belgelerini Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı.

    takvim.com.tr
    Oy ve Ötesi gerçekleri!

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.

    Kılıçdaroğlu seçim günü "Öndeyiz" şeklinde manipülasyon yaparken günün sonunda Başkan Erdoğan'dan 2.5 milyon fark yediği ortaya çıktı. Başkan Erdoğan %49.5 oy alarak seçimi önde tamamlasa da 50+1 kuralı sebebiyle seçim ikinci tura kaldı.

    28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi organize "provokasyon" çevrelerini yine harekete geçirdi.

    OY VE ÖTESİ YİNE PARLATILIYOR
    2015'ten bu yana gayriresmi sandık bekçiliğine soyunan ve geçmişte terör örgütü FETÖ ile de ortak hareket eden Oy ve Ötesi grubu yine parlatılmaya başlandı.

    CHP YANDAŞI CUMHURİYET KAŞIMAYA BAŞLADI
    Daha önce MİT personelinii ifşa etmesi sebebiyle yargılanan Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan, "Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev" başlıklı yazısıyla 'Oy ve Ötesi' güzellemesi çekti. Söz konusu oluşumun Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklarda engelleneceğini öne süren Pehlivan, Kılıçdaroğlu'nun sandık mağlubiyeti sonrası girişilecek algı için zemin hazırladı.

    Takvim.com.tr'nin, hangi çevreler tarafından finanse edildiğini ayrıntılarıyla ortaya çıkardığı Oy ve Ötesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yapmıştı.

    "SANDIK VE SEÇİM KURULANA BİR DERNEK GİRİP MÜDAHALE EDEMEZ"
    Soylu, sandık ve seçim kuruluna polisin bile müdahale edemeyeceğini ancak müşahit çağırırsa, güvenliği sağlamak için müdahale edebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Oy ve Ötesi denilen İsveç'in Avrupa'nın desteklediği dernek dahil olmak üzere tüm yetişmiş elemanlarınızı sahaya döktünüz. Buna itirazım var benim. İlçe Seçim Kurulları, İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu buna hala bir cevap üretemediler. Sandık ve seçim kuruluna bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Siyasi partiler vesayeti dışında kimse orada olamaz. Sen, buna bir derneği veya başka bir şeyi koyamazsın. Bunları ömrümde ilk defa görüyorum. Buna YSK müdahale etmelidir. Bu PKK'nın bundan yıllar önce Doğu ve Güneydoğu'da oluşturduğu seçim vesayetine benzer. Bunu çok net söylüyorum. Kimse bunu hafife almasın. Bu siyasetin ana konusudur. Ben polis olarak sandığa giremem. Ancak müşahit çağırırsa orada bir olay varsa güvenliği sağlamak için girer. Onun dışında giremez. Oraya bir dernekte giremez. Kim girer? Siyasi partiler girer. Orada siyasi partiler vesayeti vardır. Onun dışında kimse giremez oraya. Sen buna bir derneği veya başka bir şeyi koyamazsın. Göğsünde Oy ve Ötesi diye bir şey yazamaz. "

    Bakan Soylu, bu derneklerin sandıklar kapatıldıktan sonra okulun içinde de olamayacaklarını ifade ederek, "Öyle bir demokratik hak yok. Anayasa ve kanun çok açıktır. Bu insanların aklını karıştırmak, kendi iradesiyle beraber oy kullanmasını önlemektir. 2022, 2023'te bu derneğe gönderilen paralar var. Dünyanın hangi demokrasisinde bu olabilir? Sana ne benim seçimimdeki olaylardan. Bunların hepsi iç içe dernekler. Böyle bir kakafoni olur mu? Bir sandığın başında 150-200 kişi olabilir mi?" değerlendirmesine bulundu.

        OY VE ÖTESİ GERÇEKLERİ
        Başkanlığını Ertim Orkun'un yaptığı Oy ve Ötesi grubunun ciddi anlamda yurt dışından fonlandığı belgelerle ortaya çıktı.

        Kurulduğu 2014 yılından bu yana sadece Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin milyonluk fonuyla beslenen ve seçimleri "şaibeli" göstermek için provokasyon yapan derneğe paralar sözde "Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi, seçimlere katılımın ve seçim gözlemciliğinin desteklenmesi" gerekçesiyle verildi.

        Türkiye'deki seçimlere "Avrupa müdahalesi", sözde "demokrasi" maskesiyle tamamen sandık ve seçim güvenliğine gölge düşürmek için kullanıldı.

        Kurulduğu 2014 yılından 2023 yılı dahil toplamda 4 milyon 95 bin 455 lira, 173.997 Euro, 13.475 dolar, 149 bin 820 Norveç kronu ile Avrupa ülkeleri tarafında fonlandı. Toplamda Türk lirası karşılığı ise 8 milyon 356 bin 397 lira oldu.



        Türkiye'de seçimlerde 'şaibe olabilir' algısıyla sandıklarda görev almak üzere 50 bine yakın gönüllü toplayan Oy ve Ötesi Derneği, ABD ve Avrupa ülkelerinden büyükelçilik düzeyinde milyonlarca liralık fon alıyor.

        Sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023'de derneğin hesabına 1 milyon 346 bin lira aktardı.



            PARA VERMEK İÇİN SIRAYA GİRMİŞLER
            Derneğe kurulduğu 2014 yılından bu yana İsveç Başkonsolosluğu'nun yanı sıra ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği ile European Endowment for Democracy ve Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş fon sağladı.

            ALMAN HEINRICH BÖLL BURADA DA VAR
            Örneğin Brüksel merkezli European Endowment for Democracy'nin 27 Şubat 2023'te derneğe gönderdiği para miktarı 85 bin avro (1 milyon 820 bin lira). Hollanda en büyük miktarı 665 bin lira olan (4 Aralık 2020) 5 ayrı para transferi gerçekleştirdi. Türkiye'de tüm muhaliflere para aktarmakla tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği ise 14 Mayıs seçimlerinde kullanılmak üzere 2022 yılı sonlarında Oy ve Ötesi Derneği'ne 4 ayrı transferle 676 bin lira gönderdi.



            8,5 MİLYON LİRADAN FAZLA
            Derneğe 2014 yılından bu yana Türk Lirası, dolar, avro ve Norveç kronu olarak gönderilen para 8,5 milyon lirayı geçiyor. Paranın büyük bölümü TL olarak verildiği için miktar bugünkü kurlarla hesaplandığında çok daha fazla.

                İşte Oy ve Ötesi Derneği'ni fonlayanların yıl yıl tam listesi:

                2023 YILI FONLARI
                İsveç Konsolosluğu: 1 milyon 346 bin lira
                European Endowment for Democracy: 85 bin euro
                Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği: 81 bin lira

                2022 YILI FONLARI
                Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği: Toplam 595 bin lira


                2021 YILI FONLARI
                ABD Büyükelçiliği: 4042 dolar




                2020 YILI FONLARI
                Hollanda Büyükelçiliği: 665 bin 632 lira
                ABD Büyükelçiliği: 9433 dolar
                İsveç Başkonsolosluğu: 90 bin 545 bin 35 lira
                Hollanda Büyükelçiliği: 41 bin 239 lira



                    2019 YILI FONLARI
                    Hollanda Büyükelçiliği: 371 bin 150 lira
                    İsveç Başkonsolosluğu: 160 bin 489 lira
                    İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı (Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA): 470 euro





                    2018 YILI FONLARI
                    Alman Dış Kültürel İlişkiler Enstitüsü (Institut für Auslandsbeziehungen): 9420 euro
                    Hollanda Büyükelçiliği: 17 bin 756 lira
                    Norveç Kraliyet Büyükelçiliği: 115 bin 221 lira
                    Alman Dış Kültürel İlişkiler Enstitüsü (Institut für Auslandsbeziehungen): 16 bin euro
                    Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı (European Endowment for Democracy): 30 bin euro
                    İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı (Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA): 8607 euro
                    Hollanda Büyükelçiliği: 166 bin 430 lira
                    İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Swedish International Development Cooperation Agency): 252 bin 193 lira
                    Norveç Kraliyet Büyükelçiliği: 149 bin 820 Norveç kronu


                    2015 YILI FONLARI
                    İsveç Başkonsolosluğu: 192 bin 800 lira




                    2014 YILI FONLARI
                    Hollanda Dışişleri Bakanlığı: 24 bin 500 euro

                    17/25 ARALIK'TAN SONRA KURULDU HER KRİTİK SEÇİMDE SAHNEDELERDİ
                    Oy ve Ötesi Derneği, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasından sonraki ilk seçimler olan Mart 2014 mahalli seçimlerinde sonra harekete geçti. Deneğin Başkanlığını Ertim Orkun yapıyor. Şimdiye kadar seçim seçimde gönüllü toplayıp sandıklarda müşahitlik yaptılar. 1 Kasım 2015 seçimlerinde "sandık müşahiti" kartlarıyla gayri resmi sandık bekçiliğine soyunan "Oy ve Ötesi" grubunun eylem planı ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından desteklendi. Ak Parti'yi iktidardan düşürmek için o dönem Gezici gruplardan oluşturulan Oy ve Ötesi adlı oluşum, FETÖ ve terör medyası tarafından parlatılırken, seçimlerde şaibe algısı oluşturmak ve sonuçları tartışmalı hale getirmek için örgütlenen sözde sivil toplum hareketi sandık başlarında FETÖ'cü Cihan Haber Ajansı'nın görevlileri ile işbirliği yapmıştı. Gönüllülerini FETÖ ile bağlantılı göstermemek için CHP'lilerden ve Gezi eylemcilerinden oluşturan Oy ve Ötesi'ne FETÖ'ye bağlı medya organlarının ve yazarlarının desteği ise tamdı. Dernek 31 Mart 2019 seçimlerinde de sahneye çıkmış, tekrarlanan İstanbul'daki 24 Haziran seçimlerinde Oy ve Ötesi oluşumunun, sahte müşahit kartlarıyla sandıklarda görev yaptığı tespit edilmişti.

                    TEK AMACI ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ DEVİRMEK
                    Derneğin başkanı Ertim Orkun, 7'li koalisyonun fonladığı medya tarafından desteklenirken, geçen ay T24'e verdiği röportajda, "Bizim (Türkiye'nin) güvenli bir seçim sistemimiz var. Kurulduğumuzdan bugüne seçim sonucunu etkileyecek ihlal denilecek bir şeyle karşılaşmadık. Organize bir usulsüzlük gözlemlemedik" dese de "Sandığa şaibe karışacak" motivasyonuyla hala gönüllü ve fon toplamaları dikkat çekiyor. Orkun, "Acaba ülkede hukuksuz bir şeyler oluyor mudur kaygısıyla yaşıyoruz" diyerek faaliyetlerine kılıf buluyor.

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                    Oy ve Ötesi gerçekleri!
                    Haberler Güncel Oy ve Ötesi gerçekleri! Kim neden fonluyor? Her şey belgeli...
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