Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin ikiyüzlü siyasetini eleştiren Kasapoğlu gençlere yönelik adımlara ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye seçim yönetimi noktasında artık markasını ortaya koymuş bir ülke. Türkiye'nin bu anlamdaki tecrübesi ve seçim yönetimi 14 Mayıs'ta yine bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşti. Halkımızın teveccühü ile yüzde 87 katılım oranı ve tabii ki sandıkların güvenliği her alanda Türkiye artık fersah fersah ileride seçimler noktasında pek çok gelişmiş olduğunu iddia eden ülkelerden yüzde 50'sini bile sandığa götüremeyen ülkeler var. Kendini demokrasi beşiği zannedip. Milli irade başımızın tacı dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi çok net ifade edildi halk ne diyorsa o, millet ne diyorsa o. Onun de en güzel şekilde sandığa yansıdığını gördük.

İkinci turda inşallah 48 saat sonra yine milletimiz akın akın sandıklara koşacak. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak 85 milyon kazanacak ve bir demokrasi şöleni olarak en güzel şekilde gerçekleşecek.

KARANLIK SENARYOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Hani birileri siyasi korku iklimi yaydığı çalıştılar seçimlerle ilgili. Bu anlamda milletimizi karanlık senaryolarla maalesef kandırmaya çalıştılar ama 14 Mayıs'ta olduğu gibi inşallah 28 Mayıs'ta da yine aklıselimle soğukkanlılıkla saygı çerçevesinde demokratik olgunlukla inanıyoruz ki seçimleri tamamlayacağız.

"MUHALEFETİN SÖYLEMLERİ TUTARSIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisi çok net. Ülkemizin istikbali ile ilgili bölünmez bütünlüğü ile ilgili teröre bakışıyla ilgili ve tabii ki gelecek tasavvuru ve bugüne kadar gerçekleşenler. O yüzden Sinan Oğan'ın bu anlamda kendisini Cumhurbaşkanıımızın söylemlerine yakın hissetmesi inanıyoruz ki seçmen nezdinde de çok ciddi karşılık bulacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEĞİŞEN SÖYLEM VE TAVRI

Diğer tarafın söylemleri bu anlamda çok ama çok kafa karıştırıcı. İstikrarsız tutarsız ve tabii ki her şeyden önce samimiyetsiz. Vatandaşımız neyin ne olduğunu çok iyi görüyor. Biz hep halkımızla gençlerle birlikteyiz. Onların olaylara bakışı kimin sahi olduğunu kimin numara yaptığını çok ama çok net görüyo

Yapay kalp işaretleriyle olmuyor. Kalp işareti yapıyordu şimdi seçimden sonra masaya yumruk vuruyor. Orada da samimiyetsizliği gördük maalesef.

KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİLİK" SÖYLEMİ

Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan karştılığından başka bir projeleri var mı? Bir söylemleri var mı? Bir ifadeleri var mı? Varsa yoksa Erdoğan'ın mağlup olması. Tek dertleri bu. Onun için bugün milliyetçi söylemlere sarılırlar başka bir gün başkalarıyla kirli odaklarla terörle ittifak yaparlar.

Gençlik bunu 14 Mayıs'ta gösterdi. 28 Mayıs'ta daha fazla gösterecek. Cumhurbaşkanımızın samimiyetine halkımız da samimi bir şekilde karşılık veriyor. Kalpten kalbe yol var.

Gençler bizim hep yol arkadaşımızdı. Bu bir formalite değil hayat tarzımız bu. Bu böyle de devam edecek. Önemli bir motivasyon. Tarz olarak ülkemizin en büyük kazanımlarından biri. Genç odaklı yönetim anlayışıyla yürüyoruz biz. O yüzden gençlerimizi çok ama çok iyi tanıyoruz. Gençlerimizde tanımlama yok. Tasnif etme yok. Ayrıştırma yok. Ve gençleri bu noktada özne olarak gören işin ana aktörü olarak gören bir anlayış var.

GENÇLERİN APOLİTİK BİR DURUŞU YOK

Gençler 'apolitik' asla gençler olayların en merkezinde olaylara vakıf gençler. Takip eden gençler. Olaylarla ilgili duruşunu net bir şekilde ortaya koyan ve yanlışa yanlış diyen gençler.

3 belediyeyi toplayın İstanbul Ankara ve İzmir'i toplam öğrenci için hazırladıkları yurt bizim bir yurdumuz kadar kapasitesi yoktur. Sadece laf ve istismar başka bir şey yok.

CHP VE YANDAŞLARINA TEPKİ: MÜSAADE ETMEYİZ

Siz insanlara depremde yerini yurdunu kaybetmiş insanlara oy tercihlerinden dolayı tepeden bakacaksınız onları tahkir edeceksiniz buna asla müsaade etmeyiz.

Oy versin vermesin bu milletin her bir ferdi başımızın tacıdır. Kimsenin kimseyi hakir görmesine tepeden bakmasına da müsaade etmeyiz.

YURTLARDA KALAN AFETZEDELER

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AFETZEDE ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK

Direkt bursa alacaklar, yurtlarımızda öncelik tanınacak.

"BU BİR DEVRİMDİR"

Milli sporcularımız yüzde yüz burslu okuyor.