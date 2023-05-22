Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.05.2023 07:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 08:32
    ABONE OL

    7'li koalisyon dağıldı: Ortakların her biri ayrı telden çalıyor

    Tehdit, şantaj ve dışarıdan baskıyla güç bela ayakta duran 7'li koalisyon, seçim hezimetinin ardından tam manasıyla dağıldı. 2. tur öncesi umudu tamamen biten masanın ortaklarının, her biri ayrı telden çalıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışırız" açıklamasında bulunurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömüldü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den kopardığı 3 vekil ile şırdancıda kutlama yaptı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ayak üstü grup toplantısı düzenledi. İkinci tur ve ortaklarından umudu kesen ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu ise; koltuğu kaptırmamak için parti içi muhalefete mesaj vermekle meşgul.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyon dağıldı

    14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisi yarattı.

    KILIÇDAROĞLU YALNIZ KALDI
    Yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek 37 koltuk ikram eden Kılıçdaroğlu, masa ortaklarından beklediği desteği göremedi. Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi.

    14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı. CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

        MOTİVASYONU KAYBETTİLER
        Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'te 3 koltuk kapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ise önceki gün bir şırdancıda fotoğrafı ortaya çıktı. Uysal'ın burada 3 vekiliyle kutlama yaptığı öne sürüldü. Hezimetin ardından 6 gün boyunca sessizliğe gömülen Akşener de dikkatleri üzerine çekti.

        Tepkiler üzerine önceki gün zoraki olarak bir basın açıklaması yapan ve Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren Akşener'in 6 günlük sessizliği, 2-6 Mart krizine ilişkin örtülü bir mesaj olarak değerlendirildi.

        BABACAN'DAN "CUMHUR" ÇIKIŞI
        7'li koalisyondaki son sürpriz hamle ise Babacan'dan geldi. Önceki gün katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliğine ilişkin Millet İttifakı adına çarpıcı sözler sarf eden Babacan, "Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" ifadeleriyle yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

            GELMEKTE OLANIN HABERCİSİ
            Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Gelişmeleri detaylıca ele alan Altınok, "Ya seçimi kazanıp dağılsalardı" diyerek muhtemel bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğüne dikkat çekti.

            İşte Altınok'un yazısından önemli bölümler:
            Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda 5 puan farkla yenilmesi masayı fena salladı.

            Ulusalcı, Kemalist seçmenin oyuyla parlamentoya giren "İslamcılar" Allah bereket versin deyip mecliste ayrı grup kuracaklarının sinyalini veriyorlar.

            Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" çıkışı gelmekte olanın habercisi.

            İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE DER?
            14 Mayıs'tan günler sonra ortaya çıkıp ortaya karışık, ruhsuz bir açıklama yapan Akşener de ortağını, "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diye not etti zaten.

            Ama Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in samimi itiraflarıyla yenilginin suçuna günahına ortak olmayacaklarının altını çizmeye devam ediyor:
            "Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."

                Seçim akşamı sorumsuzca "Kazandık" diye videolar çeken İmamoğlu ve Yavaş ve İmamoğlu ne derler?

                YA KAZANIP DAĞILSALARDI?
                Onlar düşüne dursun... Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bahsetmişken, Gültekin Uysal'ın ilk turdan sonra aklına gelen kurtuluş formülünden bahsetmemek olmaz. Haberlere göre "Bu kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz" diyormuş.

                Kendisine, "Gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı" diyen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmak için geçmişini yakan Davutoğlu duymasın, Uysal'ın çorbasına tükürür vallahi!

                Evet, dua edin ki bu derme çatma masa iki tur arasında dağıldı. Ya seçimi kazanıp da dağılsaysaydı!

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                HDP’den aleni bölücülük! ’Kürdistan’ söylemi...
                Haberler Haberler 7'li koalisyon dağıldı: Ortakların her biri ayrı telden çalıyor
                    loading
                    SON DAKİKA