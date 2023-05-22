7'li koalisyon dağıldı: Ortakların her biri ayrı telden çalıyor

14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisi yarattı.
KILIÇDAROĞLU YALNIZ KALDI
Yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek 37 koltuk ikram eden Kılıçdaroğlu, masa ortaklarından beklediği desteği göremedi. Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi.
14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı. CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.