7'li koalisyon dağıldı: Ortakların her biri ayrı telden çalıyor

İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE DER?

14 Mayıs'tan günler sonra ortaya çıkıp ortaya karışık, ruhsuz bir açıklama yapan Akşener de ortağını, "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diye not etti zaten.

Ama Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in samimi itiraflarıyla yenilginin suçuna günahına ortak olmayacaklarının altını çizmeye devam ediyor:

"Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."