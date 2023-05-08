7'li koalisyonda kanlı 'Bakanlık' savaşları! Akşener 'küçüklere yok' dedi CHP'yi işaret etti: Ali Babacan'a 'ekonomi' resti

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
7'li koalisyonda geride bıraktığımız günlerde adaylık krizi baş göstermiş, CHP ve İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa edenler olmuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçimlere 5 günlük bir zaman dlimi kala yeni bir kriz patlak verdi. Daha önce 'noter ve kumar masası' diyerek masayı terk eden Meral Akşener başrolde idi.
İYİ PARTİ'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN, YERİNİZİ BİLİN' AYARI
Akşener, 7'li koalisyondaki Bakanlık kavgasını açık ederek küçük ortaklara 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi.
Bakanlık dağılımlarının kendi logosuyla seçime giren CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre olacağını açık açık ilan eden Akşener, "CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.
Akşener şu ifadeleri kullandı;
Bu devletin 7 tane olmazsa olmaz Bakanlığı vardır. Bunlar he unutuldu gitti. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma'dır. İçişleri Bakanlığı'nın karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı'nın karşılığı Hazine Bakanlığı'dır. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı...
"Bütün Bakanlıklar için alınan milletvekili sayısı ile eş değer olarak görev dağılımı yapılacak"
İYİ PARTİ VE DEVA ARASINDA 'EKONOMİ YÖNETİMİ' KAVGASI! AKŞENER'DEN BABACAN'A REST
Öte yandan İYİ Parti ve DEVA arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' kavgası hala gündemdeki yerini koruyor. DEVA Partililer 'Biz yaparız' derken İYİ Parti Bilge Yılmaz ismini öne çıkarıp Babacan ve ekibine rest çekiyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" açıklamasını yaptı. Bu duruma Ali Babacan2ın nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.