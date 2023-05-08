7'li koalisyonda kanlı 'Bakanlık' savaşları! Akşener 'küçüklere yok' dedi CHP'yi işaret etti: Ali Babacan'a 'ekonomi' resti

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçimlere 5 günlük bir zaman dlimi kala yeni bir kriz patlak verdi. Daha önce 'noter ve kumar masası' diyerek masayı terk eden Meral Akşener başrolde idi.









İYİ PARTİ'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN, YERİNİZİ BİLİN' AYARI

Akşener, 7'li koalisyondaki Bakanlık kavgasını açık ederek küçük ortaklara 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi.



Bakanlık dağılımlarının kendi logosuyla seçime giren CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre olacağını açık açık ilan eden Akşener, "CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Akşener şu ifadeleri kullandı;



Bu devletin 7 tane olmazsa olmaz Bakanlığı vardır. Bunlar he unutuldu gitti. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma'dır. İçişleri Bakanlığı'nın karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı'nın karşılığı Hazine Bakanlığı'dır. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı...



"Bütün Bakanlıklar için alınan milletvekili sayısı ile eş değer olarak görev dağılımı yapılacak"