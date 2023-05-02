Zonguldak'ta duydukları Ali Babacan'a 'gaz' yaptı! Zır muhalif CHP'li bile Filyos'u övünce kaçacak delik aradı: Bu hazımsızlığa DEVA yok

Türkiye'nin vizyon projeleri birbir hayata geçerken muhalefet cephesinde ise hazımsızlık sürüyor. Gazetecisinden siyasetçisine, yapılan çalışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.
Bu isimlerden bir tanesi de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan.
"YILLARDIR AYNI TÜRKÜYÜ ÇALIYORLAR: KARADENİZ'DE DOĞALGAZ BULDUK"
Ali Babacan, geçtiğimiz yıllarda "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz?" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.
KARADENİZ GAZININ ÇIKARILDIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ
Bu söylemlerinin ardından Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının karaya ulaştırıldığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gitti.
Burada CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne dair Babacan'a bilgi verdi.
CHP'LİLER ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİ
Babacan'a bilgi veren Kantarcı ve Yılmaz'ın doğalgazın işlendiği tesis hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmeleri dikkat çekti.
"8-10 BİN CİVARINDA İNSAN ÇALIŞIYOR"
Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Doğalgazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.
"ZONGULDAK BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELDİ"
Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak'ın, bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.
ALİ BABACAN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
Belediye başkanı ve milletvekilinin dakikalarca süren övgü dolu sözleri sonrası Ali Babacan, zor anlar yaşadı ve sessizliğe büründü.
Yüzü asılan Ali Babacan, danışmanlarından yardım isteyerek bölgeden ayrıldı.