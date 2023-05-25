CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

"TOGG'LA İLGİLİ HİÇBİR ZAMAN NEGATİF BİR CÜMLE KULLANMADIM"

CHP lideri, henüz başlangıç aşamasındayken Togg'un genel müdürü ile görüştüğünü, genel müdürün güven veren biri olduğunu ve projeye desteğini açıkladığını söyleyerek, "Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım" ifadelerini kullandı.

TOGG'LA İLGİLİ NEGATİF CÜMLE KURMADIM YALANI | VİDEO İZLE

2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" diye konuşmuştu.