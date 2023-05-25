CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk turun ardından 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmış, bu durum muhalefette dengeleri bozmuştu.
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceğine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde kararını kamuoyu ile paylaşan Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan'ın bu kararının ardından 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın birinci turu fark atarak önde bitirmesi le hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları devşirmek amacıyla harekete geçti.
İÇ SAVAŞ ÇIKAR DİYEN ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDI
İkiyüzlü bir siyaset izleyen Kılıçdaroğlu, bu amaçla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın bu açıklaması 'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar' sözlerini akıllara getirdi.
İkinci tur öncesi liderler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun programda söylediği yalanlardan bazılarını paylaşarak doğruları aktardı.