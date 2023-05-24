Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı! Akıllara o sözleri geldi: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceğine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde kararını kamuoyu ile paylaşan Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Oğan'ın bu kararının ardından 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın birinci turu fark atarak önde bitirmesi le hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları devşirmek amacıyla harekete geçti.
İkiyüzlü bir siyaset izleyen Kılıçdaroğlu, bu amaçla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konuşmalarında sürecin olumlu vurgulayan Özdağ, Kılıçdaoğlu'na destek vereceğine işaret etmişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün yaptı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.
Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapan Ümit Özdağ 7'li koalisyon hakkında geçmişte söylediği sözlerin üzerini örtmek amacıyla AK Parti'ye iftira attı. Özdağ, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un canlı yayında açıkça beyan ettiği mülteciler konusuyla ilgili iktidarın takvimi olmadığını iddia etti.
Özdağ "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" dedi.
Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti. Özdağ'ın son söylemleri ile bugün yaptığı açıklamadaki farklı söylemleri kirli iftiranın ispatı oldu.
KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ BAŞLAR
Destek kararını açıklayan Ümit Özdağ'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Özdağ, katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."