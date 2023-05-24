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    • 24.05.2023 13:12
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    Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı! Akıllara o sözleri geldi: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar

    Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7’li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın bu açıklaması 'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar' sözlerini akıllara getirdi. Öte yandan Özdağ’ın “AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner.” söylemi ve destek verdiği 7’li koalisyon üyelerinden Davutoğlu, Babacan, Akşener ve HDP hakkında geçmiş dönemde yaptığı söylemler ve şu an yaptığı çelişkili açıklamalar gündem oldu. Özdağ’ın destek kararına ilk tepki ise Gelecek Partisi ve terörün siyasi ayağı HDP’den geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Özdağ’ın Kılıçdaroğlu çelişkisi

    Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceğine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde kararını kamuoyu ile paylaşan Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

    Oğan'ın bu kararının ardından 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın birinci turu fark atarak önde bitirmesi le hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları devşirmek amacıyla harekete geçti.

    İkiyüzlü bir siyaset izleyen Kılıçdaroğlu, bu amaçla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konuşmalarında sürecin olumlu vurgulayan Özdağ, Kılıçdaoğlu'na destek vereceğine işaret etmişti.

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün yaptı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.

    Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapan Ümit Özdağ 7'li koalisyon hakkında geçmişte söylediği sözlerin üzerini örtmek amacıyla AK Parti'ye iftira attı. Özdağ, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un canlı yayında açıkça beyan ettiği mülteciler konusuyla ilgili iktidarın takvimi olmadığını iddia etti.

    Özdağ "İki tarafla da görüştük. Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin içinde mültecileri gönderme planı yoktu" dedi.

    Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti. Özdağ'ın son söylemleri ile bugün yaptığı açıklamadaki farklı söylemleri kirli iftiranın ispatı oldu.

    KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ BAŞLAR

    Destek kararını açıklayan Ümit Özdağ'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Özdağ, katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulunmuştu;

    "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

        AK PARTİ GİDERSE FETÖ GELİR
        Konuk olduğu bir başka programda ise FETÖ için şu ifadeleri kullanmıştı:

        Şimdi AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner. Benim İyi Parti'den ayrılmamın nedeni FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın, Ahmet Davutoğlu'nun tutumu aynı.

        Öte yandan, Özdağ'ın Kılıçdaoğlu'na destek açıklamasını yapmayı iki defa ertelediği biliniyor. Bu durumun sebebinin ise 7'li koalisyonun Özdağ'ı masada istememesinden kaynaklandığı iddia ediliyordu.


        AKŞENER'İN OLDUĞU MASAYA OTURDU
        Özdağ'ın Akşener geçmişte yaşadığı bir gerilim söz konusuydu. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ, ihraç sürecinde İYİ Parti kadrolarının FETÖ'cülerle dolduğunu ifade etmiş, partinin Atatürk çizgisinden kaydığını belirtmişti. Özdağ'ın şu an Akşener'in olduğu masaya dahil olması ise söylemleriyle çelişen nitelikte.

        KILIÇDAROĞLU NE VAAT ETTİ?
        Cumhurbaşkanı olabilmek için farklı kişilerin desteğini almak amacıyla vaatlerde bulunan Kılıçdaoğlu'nun Ümit Özdağ'a ne vaat ettiği merak konusu olmuştu. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanlığını istediği attığı tweetle ortaya çıktı.
        Özdağ attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

        Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin.



            GELECEK PARTİSİ'NDEN TEPKİ: KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİL


            Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Özdağ'ın bu paylaşımına şu sözlerle tepki göstermişti.
            "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.Kazanmak için her yol mübah değildir."



            HDP'YE AYRI ZAFER PARTİSİ'NE AYRI VAAT
            Özdağ'ın Kılıçdaoğlu'na sunduğu 7 madde olarak yer alan protokol metni de dikkat çekti. Bu metinde en dikkat çeken maddeler ise terörle ilişkili belediyelere atanan kayyum uygulaması ve sığınmacılar konusu oldu. Bu noktada Kılıçdaoğlu'nun koltuk sevdası için HDP'e ayrı Özdağ'a ayrı vaatler verdiği de gözler önüne serildi.

            Seçimlerden aylar önce toplanan 6'lı koalisyonun liderleri 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' duyurmuştu.
            Açıklanan metinde "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." maddesi yer almıştı.

            Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi.


            Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde yer alan maddeler şu şekilde:
            1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
            2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
            3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
            4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
            5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
            6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
            7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

            HDP'DEN TEPKİ: O VARSA BİZ YOKUZ
            Özdağ'ın Kılıçdaoğlu'nu destekleme kararının ardından Terörün siyasi ayağı HDP'nin Gençlik Teşkilatı da bir açıklama yaptı. O açıklamada şu sözlere yer verildi:



                JİTEM'in kurucularından Veli Küçük'ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun.

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