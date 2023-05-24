Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı! Akıllara o sözleri geldi: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar

Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti. Özdağ'ın son söylemleri ile bugün yaptığı açıklamadaki farklı söylemleri kirli iftiranın ispatı oldu.

KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ BAŞLAR

Destek kararını açıklayan Ümit Özdağ'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Özdağ, katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."