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    • 25.05.2023 21:28
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    Yurt dışında sandıklar kapandı: "1 milyon 902 bin 417 oy kullanıldı"

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.

    takvim.com.tr
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    Yurt dışı oylarda bir rekor daha!

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

    OYLAR ANKARA'YA GELDİ | VİDEO İZLE

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

    SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI
    Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

    GÜMRÜKLERDE DEVAM EDECEK
    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI
        Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

        Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.



        YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELDİ
        Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.

        Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye getirildi.

            Bu kapsamda, ilk olarak Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük" isimli uçağı saat 19.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

            Uçaktan alınan yaklaşık 500 bin oyun bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.

            Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.

            Yurt dışında kullanılan tüm oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak ve 28 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

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