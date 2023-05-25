Yurt dışında sandıklar kapandı: "1 milyon 902 bin 417 oy kullanıldı"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.
GÜMRÜKLERDE DEVAM EDECEK
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.