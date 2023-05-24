Ümit Özdağ 7'li koalisyona yalanla giriş yaptı: AK Parti'den anında yanıt!

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık destek verdiği 7'li koalisyona son katılan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.
Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ bugün yaptığı açıklamada ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
7'Lİ KOALİSYONA YALANLA MERHABA DEDİ
Özdağ yaptığı açıklamada açık açık yalan söyledi. AK Parti'nin sığınmacıların geri dönüşü ile ilgili bir çalışması olmadığını iddia eden Özdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ziyaretini hatırlatarak, "Bizden destek istediler. 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' diye sorduk. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu." dedi.
AK PARTİ GÖRÜNTÜ İLE YALANLADI
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ı ziyaretinde yaptığı açıklamanın görüntülerini paylaştı.
Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
KURTULMUŞ ÖZDAĞ'IN YANINDA SÖYLEMİŞTİ
Kurtulmuş AK Parti'nin politikasını ve Özdağ ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlatmıştı;
"Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Buradaki insanlar Suriye'den buraya gelenler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar buraya geldiler. Bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür.
1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ
Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum, önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükümetin gündemindedir"