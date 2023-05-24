Ümit Özdağ 7'li koalisyona yalanla giriş yaptı: AK Parti'den anında yanıt!

AK PARTİ GÖRÜNTÜ İLE YALANLADI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ı ziyaretinde yaptığı açıklamanın görüntülerini paylaştı.

Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ ÖZDAĞ'IN YANINDA SÖYLEMİŞTİ

Kurtulmuş AK Parti'nin politikasını ve Özdağ ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlatmıştı;

"Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Buradaki insanlar Suriye'den buraya gelenler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar buraya geldiler. Bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür.