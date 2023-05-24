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    • 24.05.2023 13:49
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    Ümit Özdağ 7'li koalisyona yalanla giriş yaptı: AK Parti'den anında yanıt!

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Ümit Özdağ'ın destek açıklaması yaptığı sırada AK Parti'nin sığınmacılar konusundaki açıklamasını görmezden gelerek açık açık yalan söylediği görüldü. İşte Özdağ'ın iddiası ve AK Parti'den anında gelen o yanıt...

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ 7’li koalisyona yalanla giriş yaptı

    Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık destek verdiği 7'li koalisyona son katılan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

    Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ bugün yaptığı açıklamada ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

    7'Lİ KOALİSYONA YALANLA MERHABA DEDİ
    Özdağ yaptığı açıklamada açık açık yalan söyledi. AK Parti'nin sığınmacıların geri dönüşü ile ilgili bir çalışması olmadığını iddia eden Özdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ziyaretini hatırlatarak, "Bizden destek istediler. 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' diye sorduk. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu." dedi.

    AK PARTİ GÖRÜNTÜ İLE YALANLADI
    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ı ziyaretinde yaptığı açıklamanın görüntülerini paylaştı.

    Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

    KURTULMUŞ ÖZDAĞ'IN YANINDA SÖYLEMİŞTİ

    Kurtulmuş AK Parti'nin politikasını ve Özdağ ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlatmıştı;

    "Türkiye'nin meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Buradaki insanlar Suriye'den buraya gelenler hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar buraya geldiler. Bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli bölgeleri geri dönmüştür.

    1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ
    Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum, önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükümetin gündemindedir"

        "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR" DEMİŞTİ
        Ümit Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurgulamış ve iş savaş çıkacağını söylemişti.

        Özdağ'ın ifadeleri şu şekilde;

        "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye'de iç savaş çıkar."

        "6'LI MASA DÖNERSE FETÖ DE DÖNER"
        Ümit Özdağ, başka bir programda ise AK Parti giderse FETÖ döner demişti.

        Özdağ,"Şimdi AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner. Benim İyi Parti'den ayrılmamın nedeni FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın, Ahmet Davutoğlu'nun tutumu aynı." ifadelerini kullanmıştı.
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