Kandil 'seferber olun' dedi HDP'li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na desteği yineledi! Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah tehdit

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura sayılı günler kala HDPKK, Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği Kandil'in talimatı üzerine artırdı.
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın" çağrısı üzerine HDP tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sokak sokak Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. "Erdoğan'a kaybettirmek bizlerin görevi ve sorumluluğu" diyen Buldan, teröristbaşı Duran Kalkan'la 'seferberlik' söylemi üzerinden ağız birliği yapıp "28 Mayıs'ta seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.
Son olarak topa HDP'li Hasip Kaplan girdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan, birbirinden rezil tehditler savurarak Başkan Erdoğan'ı ve milli iradeyi hedef aldı.
"28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!" diyen Kaplan bir başka paylaşımında "28 Mayıs'ta Tayyip'i esfelese gönderiyoruz" tehdidi savurdu.