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    • 25.05.2023 05:32
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    Kandil 'seferber olun' dedi HDP'li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na desteği yineledi! Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah tehdit

    PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Kandil'deki terör ininden yaptığı "Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın" çağrısı HDP'yi harekete geçirdi. Pervin Buldan'ın sokak sokak Kılıçdaroğlu için oy dilenmesi sonrası topa HDPKK'lı Hasip Kaplan girdi. Birbirinden rezil tehditler savuran Kaplan, Başkan Erdoğan'ı ve milli iradeyi hedef aldı."28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz! Tayyip'i gönderiyoruz" diyen Kaplan, Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP’den KK’ya destek Başkan Erdoğan’a tehdit

    28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura sayılı günler kala HDPKK, Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği Kandil'in talimatı üzerine artırdı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın" çağrısı üzerine HDP tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti.



    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sokak sokak Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. "Erdoğan'a kaybettirmek bizlerin görevi ve sorumluluğu" diyen Buldan, teröristbaşı Duran Kalkan'la 'seferberlik' söylemi üzerinden ağız birliği yapıp "28 Mayıs'ta seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.



    Son olarak topa HDP'li Hasip Kaplan girdi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan, birbirinden rezil tehditler savurarak Başkan Erdoğan'ı ve milli iradeyi hedef aldı.

    "28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!" diyen Kaplan bir başka paylaşımında "28 Mayıs'ta Tayyip'i esfelese gönderiyoruz" tehdidi savurdu.


        "KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK, SELO GELECEK"
        Hasip Kaplan geride bıraktığımız günlerde de "Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" tehdidinde bulunup, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz. 28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek" açıklamasını yapmıştı.


        HDP VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA MUTABAKA VARILDI
        Bilindiği üzere şu sıralar 'milliyetçilik' pozları kesen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu.

        HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.
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