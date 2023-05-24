Kandil 'seferber olun' dedi HDP'li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na desteği yineledi! Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah tehdit



HDP VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA MUTABAKA VARILDI

Bilindiği üzere şu sıralar 'milliyetçilik' pozları kesen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu.



HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.

