Sosyal medyada seçim provokasyonu yapanlara soruşturma başlatıldı! İşte isim isim o hesaplar...

14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla önde tamamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla fark atarak %49.52 oranında oy aldı.
7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17, FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oy aldı.
Seçimi Erdoğan açık ara önde tamamlarken 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
CHP SEÇİM GECESİ MANİPÜLASYONA GİRİŞTİ
28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turu için geri sayım sürerken CHP'nin 14 Mayıs'ta giriştiği manipülasyon artık kesinleşti.
14 Mayıs gecesi 18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerde Başkan Erdoğan önde olduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu fark yerken CHP tarafından büyük bir manipülasyona imza atıldı.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle ettti vatandaşı kandırdı.
İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin veri akışına göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.
İmamoğlu gibi ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılan sandık verilerine göre "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN KÖRÜKLEDİ: ÖNDEYİZ
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu da manipülasyonu sosyal medya üzerinden sürdürdü.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.
MANİPÜLASYON İTİRAF EDİLDİ: KILIÇDAROĞLU HİÇ ÖNCE OLMADI
Ancak dün bomba bir itiraf geldi. CHP'nin seçim sisteminin altyapısını yazan firmanın yöneticisi Sedat Doğan'ın açıklamalarıyla artık netleşmiş oldu. Sedat Doğan sistemde aksama olmadığını ve verilerin çelişmediğini belirterek, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." dedi. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman kazanıyor görünmediğini belirten Doğan "Belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.
SOSYAL MEDYADAKİ MANİPÜLATÖRLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manipülasyon artık kesinleşirken o gece CHP ile birlikte sosyal medyayı zehirleyen isimlere karşı harekete geçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.
Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
İşte o hesaplar...
1-@ajans muhbir Muhbir
2-@Haber Haber (@Haber)/
3-@avcemilcicek Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
4-@BRCNYLDRM78 Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-
5-@Rose02648610 Rose(Gül Şahin,Gül'ce)
6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-
7-@EGurbas_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter
8- @solcugazete Solcu Gazete
9-@Darkwebhaber Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-
10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-
11-@sevilayyaziyor Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter
12-@artigercek artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-
13-@ArtiTV _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter
14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-
15-@deryabuyukuncu Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter
16-@Semra_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-
17-@crkml Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-
18-@cesuradalet Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter
19-@pusholder Pusholder (@pusholder) / Twitter-
20-@baselkanir basel
21-@aykiricomtr Aykırı
22-@kacsaatolduson Kaç Saat Oldu?
23-@meralakcaner Astrolog Meral Akcaner
24-@SunaVarol _ Suna Varol
25-@gusholderhaber Gusholder
26-@leaxforce
27- @portovechiaaa BEELI'S
28-@SimonettaVspc Filiz Aslan
29-@kayhanayhann Kayhan AYHAN
30-@beehaber Bee Haber
31-@yirmiiucderece 23 DERECE
32-@'beyazkurtreal Beyaz Kurt
33-@ankara kusu ANKARA KUŞU
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