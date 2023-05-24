Sosyal medyada seçim provokasyonu yapanlara soruşturma başlatıldı! İşte isim isim o hesaplar...

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17, FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oy aldı.



Seçimi Erdoğan açık ara önde tamamlarken 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

CHP SEÇİM GECESİ MANİPÜLASYONA GİRİŞTİ

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turu için geri sayım sürerken CHP'nin 14 Mayıs'ta giriştiği manipülasyon artık kesinleşti.

14 Mayıs gecesi 18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerde Başkan Erdoğan önde olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu fark yerken CHP tarafından büyük bir manipülasyona imza atıldı.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle ettti vatandaşı kandırdı.

İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin veri akışına göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

İmamoğlu gibi ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılan sandık verilerine göre "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.