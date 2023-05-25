8'li koalisyonda kayyum dolabı! HDP'den sonra CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yalana sarıldı: Siz Özdağ ile yapılan anlaşmaya bakmayın

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.
KILIÇDAROĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.
Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu "dişe diş kana kan Öcalan" sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.
ÜMİT ÖZDAĞ İLE ANLAŞTI!
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"
2. turda 7'li koalisyonun adayına destek veren Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde iç savaşın çıkacağını ve FETÖ'nün geri döneceğini ifade etmişti.