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    • Güncel
    • 25.05.2023 19:49
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    • 25.05.2023 19:49
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    8'li koalisyonda kayyum dolabı! HDP'den sonra CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yalana sarıldı: Siz Özdağ ile yapılan anlaşmaya bakmayın

    7'li koalisyonun adayı ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Maddeler arasındaki kayyum ve terör maddeleri artık 8'li olan koalisyonda kriz çıkartdı. HDP'nin Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün, ise koalisyona yeni katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la ilk kavgayı başlattı. Kılıçgün'den sonra Diyarbakır'da konuşan CHP'li Tanrıkulu da kayyum uygulamasının kalkacağını iddia ederek hem HDP seçmenine hem de milliyetçi seçmene yalan söyledi. Tanrıkulu, "Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız. Buna bakılması yeterlidir." dedi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir video 8'li koalisyon ve arkasındaki bileşenlerin ilkesizliği ile dalga geçti. Bir matruşkanın yer aldığı videodan peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Siyasi tarihin en rezil birleşimi!

    Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.

    KILIÇDAROĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
    28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.

    Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu "dişe diş kana kan Öcalan" sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.

    ÜMİT ÖZDAĞ İLE ANLAŞTI!
    Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

    "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"
    2. turda 7'li koalisyonun adayına destek veren Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde iç savaşın çıkacağını ve FETÖ'nün geri döneceğini ifade etmişti.




        SÖVE SÖVE İTTİFAK
        Yaşanan bu gelişmeler sonrası 8'li olan koalisyonda kayyum ve terör krizi çıktı. HDP'nin Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün, ise koalisyona yeni katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la ilk kavgayı başlattı. Kılıçgün, "Yeni kayyum tartışmaları başlatan ve kayyum üzerinden siyaset yürütenlere dün cevap verdik, bugün de cevap vermeye devam edeceğiz. Bu siyaseti, şoven ve milliyetçi dilden arındıracağız, toplumun ve siyasetin gerçekliği bu değil." ifadelerini kullandı.


        HDPKK SEVİCİ SİHA SEZGİN DE ZIPLADI
        SİHA düşmanlığı ile bilinen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız" dedi.


        6'Lİ KOALİSYONDA KAYYUM UYGULAMASI YOK
        CHP'li İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7'li koalisyonun temsilcileri ile Diyarbakır'daki özel bir tesiste basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tanrıkulu, Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzaladığını aksine 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metninde kayyum uygulamasının olmadığını ifade ederek, "28 Mayıs'ta bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Ayrıca 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metni var. Bu ortak politikalar metninde de sonuçta kayyum uygulamasına son verileceği yazılıdır. Ayrıca dün kamuoyuna açıklanan protokolde de çok açık bir biçimde, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan hiçbir seçilmişin görevden alınmayacağına dair bir düzenleme var. Dolayısıyla bunlara bakmak lazım" dedi.

            SİZ ÖZDAĞ'IN DEĞİL BİZİM ANLAŞMAYA BAKIN
            Yerli ve milli medyayı hedef alarak milliyetçi seçmene açık açık yalan söyleyen Tanrıkulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi. Kayyum tartışması çıkarılarak HDP seçmeninin kafasının karıştırılmaya çalışıldığını iddia eden Tanrıkulu, Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı ve kayyum uygulamasının devam edeceğini belirten anlaşmayı görmezden gelerek, "Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız. Buna bakılması yeterlidir." diyerek siz diğer anlaşmaya sakın bakmayın demeye getirdi.

            KAYYUM ANAYASAYA AYKIRI YALANI
            Kayyum uygulamasının Anayasaya aykırı olduğu yalanını ortaya atan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise şöyle konuştu:

            "Anayasa 127'de kayyum yoktur. Kayyum bir OHAL'de öngörülen düzenlemedir. O sonradan yasalaştı. Ama Anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlüktedir. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece kayyum uygulaması Anayasaya aykırı olur. Burada zaten o belgede kayyum sözü geçmemektedir. Önemli olan mahkeme kararıdır. Ama Anayasaya göre de mahkeme kararıyla alınsa bile meclis üyelerinden biri seçilir. Dolayısıyla Anayasaya aykırı uygulama söz konusu olamaz. Önemli olan değerli arkadaşlarımın da belirttiği gibi yaşamsal bir eşiktir. O eşiği aşabilirsek bunları tarihe gömmek ortak irademizle gerçekleşecektir."

            MATRUŞKA KOALİSYONU
            Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir video 8'li koalisyon ve arkasındaki bileşenlerin ilkesizliği ile dalga geçti.

            SİYASİ TARİHİN EN REZİL BİRLEŞİMİ! VİDEO İZLE

            Bir matruşkanın yer aldığı videodan peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler çıktı.

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            Haberler Güncel 8'li koalisyonda kayyum dolabı! HDP'den sonra CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yalana sarıldı: Siz Özdağ ile yapılan anlaşmaya bakmayın
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