8'li matruşka koalisyonu: Siyasi tarihin en rezil birleşimi!

7'li koalisyonun adayı ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Maddeler arasındaki kayyum ve terör maddeleri artık 8'li olan koalisyonda kriz çıkartdı. HDP'nin Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün, ise koalisyona yeni katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la ilk kavgayı başlattı. Kılıçgün'den sonra Diyarbakır'da konuşan CHP'li Tanrıkulu da kayyum uygulamasının kalkacağını iddia ederek hem HDP seçmenine hem de milliyetçi seçmene yalan söyledi. Tanrıkulu, "Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız. Buna bakılması yeterlidir." dedi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir video 8'li koalisyon ve arkasındaki bileşenlerin ilkesizliği ile dalga geçti. Bir matruşkanın yer aldığı videodan peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler çıktı.