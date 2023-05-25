Türkiye 28 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
KANDİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI
İlk turda arkasına PKK ve HDP desteğini almasına rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
AKŞENER'DEN GERİ VİTES
Öte yandan 8'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Kumar masası" diye tanımlama yapan Akşener, saatler sonra masaya geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermişti.
AĞIRALİOĞLU HDP'DEN RAHATSIZ OLUP İSTİFA ETMİŞTİ
Bu süreçte İYİ Parti'de milliyetçi tavırlarıyla ön plana çıkan Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler koalisyonda yer alan HDP'den rahatsız olarak partilerinden istifa etmişti.