Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2023 20:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2023 20:39
    ABONE OL

    İYİ Parti'li Berivan Gökoğlu Yıldızsoy'dan istifa! İkinci turda Başkan Erdoğan'a destek verecek

    Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine gitti. Öte yandan Milletvekili seçimlerinden aldığı oy oranıyla hezimete uğrayan İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. Sözde milliyetçilik üzerine bir politika sergileyen fakat HDPKK ile aynı masaya oturan İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin ardından yeni ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy partisinden istifa ettiğini ve 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    İP’li Berivan Gökoğlu Yıldızsoy’dan istifa kararı!

    Türkiye 28 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.



    KANDİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI
    İlk turda arkasına PKK ve HDP desteğini almasına rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.



    AKŞENER'DEN GERİ VİTES
    Öte yandan 8'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

    "Kumar masası" diye tanımlama yapan Akşener, saatler sonra masaya geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermişti.



    AĞIRALİOĞLU HDP'DEN RAHATSIZ OLUP İSTİFA ETMİŞTİ
    Bu süreçte İYİ Parti'de milliyetçi tavırlarıyla ön plana çıkan Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler koalisyonda yer alan HDP'den rahatsız olarak partilerinden istifa etmişti.



        Ağıralioğlu açıklamasında "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi topa tutmuştu.



        SEÇMENDE KARŞILIK BULMADI
        Bu gelişmeler sonrası ilk tur seçimleri tamamlanırken İYİ Parti aldığı oy oranıyla adeta seçmeninde hayal kırıklığı yarattı. Sözde milliyetçi söylemler takınan İYİ Parti'nin HDP ile aynı koalisyonda yer alması sonrası seçmende karşılık bulmadı.



        İYİ PARTİ'DEN AYRILIP ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ
        Öte yandan partiden istifalar da peş peşe gelirken İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, Millet İttifakı içerisinde yaşanan polemiklerden dolayı partisinden istifa ettiğini, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etti.

            İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Yıldızsoy, yapmış olduğu açıklamada, iki yıldır İYİ Parti'de üyeliğinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
            "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel İYİ Parti'li Berivan Gökoğlu Yıldızsoy'dan istifa! İkinci turda Başkan Erdoğan'a destek verecek
                loading
                SON DAKİKA