Türkiye 28 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.





KANDİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI

İlk turda arkasına PKK ve HDP desteğini almasına rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.