HDP'li Hasip Kaplan'dan '28 Mayıs' tehdidi! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek"





Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.



Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. Bölücü partiye mensup isimler ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.







HDP'Lİ HASİP KAPLAN: 28 MAYIS'TA KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK

Son olarak topa HDP'li Hasip Kaplan girdi... Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ HASİP KAPLAN'DAN '28 MAYIS' TEHDİDİ I VİDEO İZLE