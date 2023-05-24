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    • 24.05.2023 12:54
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    • 24.05.2023 13:07
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    Ümit Özdağ HDPKK'nın desteklediği koalisyona 8'inci ortak olarak katıldı! Hangi mutabakat doğru?

    Son dakika haberi! İlk tur öncesi, "CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Terörün siyasi ayağı HDP'ye kayyum ve elebaşlarının çıkarılması için kapalı kapılar ardından sözler veren Kılıçdaroğlu, Özdağ ile imzaladığı metinde 3 günlüğüne bu sözlerini yutmuş gibi göründü. Özdağ'ın açıklamasının ardından küçük ortaklar ve HDPKK'dan da tepki gecikmedi.

    takvim.com.tr
    3 günlük milliyetçilik imzası!

    Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Siyasi arena en hararetli günlerini geçirirken, ikinci tur çalışmaları da süratle devam ediyor.

    SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK
    Bu kapsamda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

    KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İÇ SAVAŞ ÇIKAR | VİDEO İZLE



    "SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞA ÇIKAR" DİYEN ÜMİT ÖZDAĞ 7'Lİ KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
    Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrilmişti. İlk tur öncesi, "CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan metnin 6'lı koalisyonun ortakları tarafından daha önce imzalanan metinle çelişmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    6'LI KOALİSYON YPG-PYD VE FETÖ'YE KALKAN OLMAKTA 'MUTABIK' KALDI: SÜRECE BÖYLE ZEMİN HAZIRLADILAR
    6'lı koalisyonun adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlediğinde imzalanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden madde madde ihanet çıkmıştı. Mart ayında imzalanan söz konusu metnin 234. sayfasında yer alan ikinci ve üçüncü maddelerle YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olundu, Türkiye'nin gönül coğrafyasında milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak istendi. "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun özerklik planını hatırlattı.

    HDPKK'YA SELAM: "KAYYUMA SON VERECEĞİZ"
    Metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerini kullanmılmıştı.

    ÖZERKLİK GÖNDERMESİ
    Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denilmişti.

    "KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"
    FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulunmuştu.


        ÖZDAĞ İLE TAM TERSİ METNE İMZA ATTI
        Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun bugün imzaladığı metinde ise, "Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

        Mutabakat metni şu şekilde:

        Kapsam:

        Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

        Amaç:

        21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

        Temel İlkeler

        1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

        2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

        3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

        4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

        5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

        6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

        7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

        KOALİSYON KABUL ETMEYECEK
        Özdağ'ın 7'li koalisyonun diğer üyeleri tarafından pek de hoş karşılanmadığı konuşulurken, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı'na soyunduğu ortaya çıktı. Son attığı tweet'inde kendisine "İçişleri Bakanı" unvanını veren Özdağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talepte bulunduğu biliniyor.


        KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR
        Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağını açıklamasının ardından küçük ortaklardan tepkiler gelmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir." ifadelerini kullandı.


            ÖZDAĞ VARSA BİZ YOKUZ
            Gelecek Partisi'nin ardından terörün siyasi ayağı HDP de Özdağ'ın koalisyona katılmasına tepki gösterdi. HDP Gençlik Teşkilatı yaptığı açıklamada, "JİTEM'in kurucularından Veli Küçük'ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun." ifadeleri yer aldı.

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            Haberler Güncel Ümit Özdağ HDPKK'nın desteklediği koalisyona 8'inci ortak olarak katıldı! Hangi mutabakat doğru?
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