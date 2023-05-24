Ümit Özdağ HDPKK'nın desteklediği koalisyona 8'inci ortak olarak katıldı! Hangi mutabakat doğru?

6'LI KOALİSYON YPG-PYD VE FETÖ'YE KALKAN OLMAKTA 'MUTABIK' KALDI: SÜRECE BÖYLE ZEMİN HAZIRLADILAR

6'lı koalisyonun adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlediğinde imzalanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden madde madde ihanet çıkmıştı. Mart ayında imzalanan söz konusu metnin 234. sayfasında yer alan ikinci ve üçüncü maddelerle YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olundu, Türkiye'nin gönül coğrafyasında milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak istendi. "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun özerklik planını hatırlattı.

HDPKK'YA SELAM: "KAYYUMA SON VERECEĞİZ"

Metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerini kullanmılmıştı.

ÖZERKLİK GÖNDERMESİ

Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denilmişti.

"KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"

FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulunmuştu.