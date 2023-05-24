Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2023 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2023 14:45
    ABONE OL

    Ümit Özdağ'ın 7'liyi yerden yere vurduğu tweetlerini hatırlatıyoruz... Bunları nasıl yutacaklar?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Ümit Özdağ'ın daha önce yerden yere vurduğu Kılıçdaroğlu'na destek çıkması ikiyüzlü siyasetinin yansıması olarak yorumlanırken geçmişte attığı tweetler de yeniden gündeme geldi. Özdağ tweetlerinde şimdi ortaklık yaptığı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e DEVA'dan HDP'ye kadar 7'linin ortaklarını yerden yere vuruyor... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bunları nasıl yutacaklar?

    14 Mayıs'ta fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaset kervanına katılan son isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

    Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" ve "AK Parti giderse FETÖ döner" diyerek hedef aldığı 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı.

    Kılıçdaroğlu ile fikir birliğine vardıklarını söyleyen Özdağ, "Fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'inci turda destekleme kararı verdik" dedi.

    Özdağ'ın katılması HDP, Gelecek Partisi ve CHP yandaşlarının tepkisini çekerken Özdağ'ın geçmiş tweetleri siyasi ikiyüzlülüğünün kanıtı oldu.

    ÖZDAĞ'IN 7'LİYİ HEDEF ALAN TWEETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
    Özdağ söz konusu tweetlerinden İYİ Parti ile FETÖ'yü ilişkilendirirken defalarca kez CHP'nin HDPKK ile ilişkisine tepki göstererek ağır sözler söylüyor.

    İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar;

    AKŞENER'E SALVOSU
    "Sayın Meral Akşener, Bu yalanlamayı 2 Haziran 2018'de yapmış olsaydınız inanırdık. Sn. Kılıçdaroğlu yalancı, Sn.Kaboğlu etki ajanı,Ümit Özdağ'ın akıl sağlığı yerinde değil! Zaten divandan bile sakladığınız bir sırrı,kamuoyuna açıklamanızı beklemiyordum."

    "KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA ERDOĞAN KAZANIR"
    "Türk siyasetinde "ceketimi assam seçilir" mantığı terk edilmelidir. Bu, Türk seçmeninin aklı ve iradesiyle dalga geçmektir. Türkiye Erdoğan'ı aşacak ve parlamenter sisteme geçecekse, Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş olmalıdır. Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan yine iktidar olur!"

        "Kılıçdaroğlu, Gülay Yedekçi'nin yaptığı proje Atatürk havalimanının binaları ve pistlerini koruyordu dedi. Gülay Yedekçi ne demiş bakalım? AK Parti ile CHP arasındaki fark Coca Cola ile Pepsi Cola arasındaki farktan daha az. Türkiye, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu aşacak."

        KILIÇDAROĞLU'NA :SADDAM GİBİ FEODAL KAFALIDIR
        "Zafer Partisine "ucuz ırkçı" diye saldıran Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır.CHP'de kritik noktaları Tuncelilere teslim etti.Kendi partisinde ayrımcılık yapan bir siyasetçi mi Türkiye'yi birleştirecek?AKP'ninmezhepçiliğinden bıktık.CHP'nin "Dersimciliğine" hiç gerek yok."

        "CHP, DEVLETİ FETÖ'YE TESLİM ETMEYE HAZIRLANIYOR"
        "Taraf Gazetesi eski yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı FETÖ'nün kanalında Kılıçdaroğlu'nun bütün KHK'lılar görevlerine geri dönecek dedikten sonra yayına çıkmış. Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, ErcanŞafak, Ömer Diken demek dönecekler. CHP, devleti FETÖ'ye teslim etmeye hazırlanıyor."

            KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ GÖNDERMESİ
            "21 Nisan 2012'de Ergenekon-Balyoz devam ederken yargıda FETÖ örgütlenmesini inkar eden Kılıçdaroğlu bugün "Korkacak bir şey yok, çok fazla sayıda Suriyeliye vatandaşlık verilmiyor" diyor. SARI MUHALEFET"

            "2023 seçimleri referandum olacak. Cumhur kazanırsa, Erdoğan ve mülteciler kalır.Millet kazanırsa Erdoğan gider, mülteciler kalır.Zafer kazanırsa, mülteciler, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu gider.13 milyon mülteci GİTSİN diyorsan tek seçenek ZAFER PARTiiSİ.Kalsın diyorsan diğer partiler."

            BABACAN'A KILIÇDAROĞLU'NA AKŞENER'E...
            "DEVA Türk kimliğini kaldıracağız, devrim yasaları tarih oldu, tarikatları açacağız, ana dilde eğitim dediği için eleştiriliyor. Oysa 6'lı masa bunları yapacağını zaten açıkladı.Akşener Kürt açılımı diyor.Kılıçdaroğlu özerklik. 1921 anayasası demek devleti tekrar kuruyoruz demek"

                "HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİLİSİ ORTADA İKEN BU İFADEYE AYIP DEMEK ASIL BÜYÜK AYIP"
                "Daha dün Güneydoğu Anadolu'dan bahs ederken "Kürt illeri" ifadesini kullanan Halk Tv benim "Dağa çıktılar" sözümün çirkin olduğunu ileri sürmüş. HDP vs. Partilerin PKK ile ilişkilisi ortada iken bu ifadeye ayıp demek asıl büyük ayıp. Sizi seyreden vatansever ve Atatürkçü seçmene saygı gösterin."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Türkiye İş Bankası ve TMOK
                Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın 7'liyi yerden yere vurduğu tweetlerini hatırlatıyoruz... Bunları nasıl yutacaklar?
                    loading
                    SON DAKİKA