Ümit Özdağ'ın 7'liyi yerden yere vurduğu tweetlerini hatırlatıyoruz... Bunları nasıl yutacaklar?

Özdağ'ın katılması HDP, Gelecek Partisi ve CHP yandaşlarının tepkisini çekerken Özdağ'ın geçmiş tweetleri siyasi ikiyüzlülüğünün kanıtı oldu.

ÖZDAĞ'IN 7'LİYİ HEDEF ALAN TWEETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Özdağ söz konusu tweetlerinden İYİ Parti ile FETÖ'yü ilişkilendirirken defalarca kez CHP'nin HDPKK ile ilişkisine tepki göstererek ağır sözler söylüyor.

İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar;

AKŞENER'E SALVOSU

"Sayın Meral Akşener, Bu yalanlamayı 2 Haziran 2018'de yapmış olsaydınız inanırdık. Sn. Kılıçdaroğlu yalancı, Sn.Kaboğlu etki ajanı,Ümit Özdağ'ın akıl sağlığı yerinde değil! Zaten divandan bile sakladığınız bir sırrı,kamuoyuna açıklamanızı beklemiyordum."