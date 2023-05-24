Ümit Özdağ'ın 7'liyi yerden yere vurduğu tweetlerini hatırlatıyoruz... Bunları nasıl yutacaklar?

14 Mayıs'ta fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaset kervanına katılan son isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.
Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" ve "AK Parti giderse FETÖ döner" diyerek hedef aldığı 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı.
Kılıçdaroğlu ile fikir birliğine vardıklarını söyleyen Özdağ, "Fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'inci turda destekleme kararı verdik" dedi.
Özdağ'ın katılması HDP, Gelecek Partisi ve CHP yandaşlarının tepkisini çekerken Özdağ'ın geçmiş tweetleri siyasi ikiyüzlülüğünün kanıtı oldu.
ÖZDAĞ'IN 7'LİYİ HEDEF ALAN TWEETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Özdağ söz konusu tweetlerinden İYİ Parti ile FETÖ'yü ilişkilendirirken defalarca kez CHP'nin HDPKK ile ilişkisine tepki göstererek ağır sözler söylüyor.
İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar;
AKŞENER'E SALVOSU
"Sayın Meral Akşener, Bu yalanlamayı 2 Haziran 2018'de yapmış olsaydınız inanırdık. Sn. Kılıçdaroğlu yalancı, Sn.Kaboğlu etki ajanı,Ümit Özdağ'ın akıl sağlığı yerinde değil! Zaten divandan bile sakladığınız bir sırrı,kamuoyuna açıklamanızı beklemiyordum."
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA ERDOĞAN KAZANIR"
"Türk siyasetinde "ceketimi assam seçilir" mantığı terk edilmelidir. Bu, Türk seçmeninin aklı ve iradesiyle dalga geçmektir. Türkiye Erdoğan'ı aşacak ve parlamenter sisteme geçecekse, Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş olmalıdır. Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan yine iktidar olur!"