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    • 24.05.2023 21:34
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    • 24.05.2023 22:25
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    BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna yalanlama: Açıkça suç teşkil ediyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve 8’li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için Avcılar'da düzenlediği mitingde, "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yaptığı ifadelerin suç teşkil ettiği belirtilerek, "Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun skandal ifadelerine BDDK’dan yanıt!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki Yeşilkent İBB Fakir Baykurt Kütüphanesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlediği mitingde, skandal ifadeler kullandı.

    İMAMOĞLU'NUN 'PAZARTESİ' PAROVAKASYONU
    Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğini iddia eden İmamoğlu, "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak; ekonomiden sosyal yaşama, kültürel hayattan yoksulluğun giderilmesine, mülteci ve sığınmacı konusunun ortadan kalkmasına hep birlikte imza atmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

    BDDK'DAN YANIT GECİKMEDİ: AÇIKÇA SUÇ TEŞKİL EDİYOR
    BDDK, İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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    Türkiye İş Bankası ve TMOK
    Haberler Güncel BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna yalanlama: Açıkça suç teşkil ediyor!
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