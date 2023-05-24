BDDK'DAN YANIT GECİKMEDİ: AÇIKÇA SUÇ TEŞKİL EDİYOR

BDDK, İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN