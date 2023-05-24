CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!

TANAL'DAN PROVOKASYON

Tanal o anları ise sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa'da "Suriyeliler Caddesi" olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'ndeyiz. Cadde komple Suriyeli sığınmacıların açtığı dükkanlarla dolu. Türk esnaf, 2-3 dükkanla azınlıkta. Zaten onlara da mahalle baskısı uygulanıyor. Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa'daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa'yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir! Karar senin Şanlıurfa'm! Karar senin Türkiye'm!