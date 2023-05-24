CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!

CHP Şanlıurfa 28. Dönem Milletvekili seçilen Mahmut Tanal Şanlıurfa'da 'Suriyeliler Caddesi' olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti. Burada Suriyeliler üzerinden provokasyona imza atan Tanal, bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğini iddia etti.
CHP'Lİ TANAL'IN SURİYE PROVOKASYONU YALANLANDI I VİDEO İZLE
TANAL'DAN PROVOKASYON
Tanal o anları ise sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa'da "Suriyeliler Caddesi" olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'ndeyiz. Cadde komple Suriyeli sığınmacıların açtığı dükkanlarla dolu. Türk esnaf, 2-3 dükkanla azınlıkta. Zaten onlara da mahalle baskısı uygulanıyor. Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa'daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa'yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir! Karar senin Şanlıurfa'm! Karar senin Türkiye'm!
FOX DA YALANA ALET OLDU
Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı.