Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2023 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2023 23:36
    ABONE OL

    CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!

    CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa’da Suriyelilerin işlettiği dükkanların vergi vermediği iddiası Şanlıurfa'daki Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı.Öte yandan Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı. İşte vergi levhaları ve fatura örnekleri....

    takvim.com.tr
    CHP’li Tanal’ın Suriye provokasyonu yalanlandı!

    CHP Şanlıurfa 28. Dönem Milletvekili seçilen Mahmut Tanal Şanlıurfa'da 'Suriyeliler Caddesi' olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti. Burada Suriyeliler üzerinden provokasyona imza atan Tanal, bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğini iddia etti.

    CHP'Lİ TANAL'IN SURİYE PROVOKASYONU YALANLANDI I VİDEO İZLE

    TANAL'DAN PROVOKASYON
    Tanal o anları ise sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa'da "Suriyeliler Caddesi" olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'ndeyiz. Cadde komple Suriyeli sığınmacıların açtığı dükkanlarla dolu. Türk esnaf, 2-3 dükkanla azınlıkta. Zaten onlara da mahalle baskısı uygulanıyor. Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa'daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa'yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir! Karar senin Şanlıurfa'm! Karar senin Türkiye'm!

    FOX DA YALANA ALET OLDU
    Tanal'ın bu yalanına ABD'li FOX TV de alet olarak söz konusu yanlışa çanak tuttu ve yalanı haberlerine taşıdı.

        SURİYELİ ESNAFLARDAN BELGELİ YANIT
        Rabia meydanında fırın işleten işletmenin sahipleri ise fırınlarının resmi evraklarının bulunduğunu belediyeden izin aldıklarını vergi levhalarının bulunduğunu vergilerini ödediklerini belirtti.

        "YALAN SÖYLÜYOR BİZE İFTİRA ATIYOR"
        Sigorta primlerini ödediklerini ve muhasebecilerinin bile bulunduğunu belirten esnaflar "Mahmut Tanal bize yalan söylüyor bize iftira atıyor. Burası fırın" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa’da akıllı şehre dönüşüm başlıyor
        Haberler Güncel CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!
            loading
            SON DAKİKA