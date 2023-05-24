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    • Haberler
    • 24.05.2023 14:19
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    • 24.05.2023 14:46
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    7'li koalisyonun yeni üyesi Ümit Özdağ'ın sicili kabarık: Demediğini bırakmadı sonunda destek açıkladı

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamayla; 2. tur seçimininde 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Daha önce HDP başta olmak üzere koalisyon ortaklarını hedef alan Özdağ, çok ağır suçlamalar ve hakaretler kullanmıştı. "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda iç savaş çıkacağını" söyleyen Özdağ, koalisyonun diğer ortakları Akşener, Davutoğlu ve Babacan'a da sert sözlerle yüklenmişti.

    takvim.com.tr
    7’linin yeni üyesi Ümit Özdağ’ın sicili kabarık

    Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, seçimler öncesi hem Kılıçdaroğlu'nu hem de 7'li koalisyonu hedef alan ağır hakaretleri akıllara geldi.

    AKŞENER 'FETÖ' SUÇLAMASI
    Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak İYİ Parti'yi kuran kadrolar arasından yer alan Ümit Özdağ, ihraç edilmesinin ardından Zafer Partisi'ni kurmuştu. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ'ın Akşener'le arası gergin. Özdağ ihraç sürecinde İYİ Parti kadrolarının FETÖ'cülerle dolduğunu iddia edip partinin Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve programın tasfiye edildiğini belirterek "Yerine gelen ise FETÖ'cü zihniyettir." demişti.

    BABACAN'A TÜRK TEPKİSİ
    6'lı Masa'nın bir diğer ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise Anayasa'dan Türklük tanımının çıkartılması yönündeki açıklaması sonrasında Özdağ ile karşı karşıya gelmişti. Babacan'a seslenen Özdağ, "Arkadaş bak, bu anayasaya 'Türk' mürekkeple girmedi. Ali kardeş bunu anla" diyerek yanıt vermişti.

    DAVUTOĞLU'NA MÜLTECİ SALVOSU
    Suriye'deki iç savaş öncesi dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise mülteci karşıtı Özdağ'ın sık sık hedefinde yer alıyor. Mutabakat metninde de mültecilere karşı maddeler koyduğu iddia edilen Özdağ, bu noktada Davutoğlu'nu rahatsız ediyor.

        ORTAK MUTABAKAT METNİ HEDEFİNDE
        6 partinin bir araya gelerek imzaladığı ortak mutabakat metnini de hedef alan Özdağ, "Altılı Masa'nın mutabakat metninde 'KHK'den kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' denilerek, açıkça devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir. " Yeter artık! Türk milleti bir daha Ergenekonlara, Balyozlara, casusluk operasyonlarına, 15 Temmuzlara müsaade etmeyecek. Siz FETÖ'ye teslim olabilirsiniz Altılı Masadakiler. Biz Türk milletini ve Türk devletini FETÖ'ye asla teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        ALTILI MASA GELİRSE FETÖ GERİ DÖNER
        6'lı masanın açıklamalarını hedef alan Özdağ, "AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Benim İYİ Parti'den ayrılma nedenim FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın yaklaşımı ne, Davutoğlu'nu yaklaşımı ne. FETÖ 6'lı masa ile ittifak yapıp Hazirandan sonra geri dönüş türküleri söylemektedir: Ancak şimdi Zafer var" demişti.

        "DAVUTOĞLU EMEKLİYE AYRILMALI"
        Henüz adaylık tartışmalarının sürdüğü dönemde bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili sorusuna Özdağ, "Ahmet Bey'in Türkiye'ye yapacağı en iyi hizmet emekliye ayrılıp köşesinde kitap yazmaktır. Partisinin ve kendisinin kamuoyunda hiç karşılığı yoktur. Şu anda eminim Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde kendisinden daha çok oy alır." yanıtını vermişti.

            FETÖ İLTİSAKLI ADAYLARI HEDEF ALDI
            Özdağ koalisyonun ortak listesine de tepki gösterek FETÖ iltisaklı isimleri eleştirerek, "Balyoz, Casusluk, Ergenekon kumpasının ve İçişleri Bakanlığının bütün vali ve kaymakamlarını, bütün il ve ilçe emniyet müdürlerini FETÖ'cülerden atayan ve İçişleri Bakanlığını bir FETÖ Bakanlığına dönüştüren İdris Naim Şahin de İYİ Parti'den Ordu birinci sıradan aday. Ergenekon-Balyoz kumpasının AK Parti'li Adalet Bakanı da CHP Ankara birinci bölge adayı. Bundan dolayı çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki karşımızda AK Parti var, AK CHP var. AK İYİ Parti var" ifadesini kullanmıştı.

            "YENİ AÇILIM SÜRECİ BAŞLATACAKLAR"
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim kapmanyası döneminde katıldığı bir programda "Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız." açıklamasında bulundu.

            Ümit Özdağ yaptığı açıklamada "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?" dedi.

            UYSAL'I HEDEF ALDI
            Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef almıştı.

            Özdağ, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullanmıştı.

                "TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ"
                Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.

                Uysal paylaşımında, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

                "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"
                Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söylediği sözler tekrar gündem oldu.

                Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar" ifadelerini kullandı.

                Özdağ katıldığı bir sosyal meyda yayınında, "Atatürk'ün Tunceli dediği yere Dersim diyen bir genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin kapısından içeri giremezdi." demişti.

                "PKK VE YEŞİL SOL KALLEŞTİR"
                Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden biri olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Yeşil Sol Parti, Alevi hareketinin ve Alevilerin temsilcisidir. Bu temsiliyetin adaylarından biri de Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat Dede'dir. Alevi canlarımızı bu temsiliyete ve iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum. Oylar Yeşil Sol Parti'ye." paylaşımında bulunmuştu.

                Selahattin Demirtaş'a, Özdağ'dan sert sözlerle tepki gelmişti.

                Özdağ, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Zafer Partisi; Türkistan'da, Yesi'de, Hoca Ahmet Yesevi ocağından aldığı toprağı 850 sene sonra Hacı Bektaş'ta kara dut ağacının dibine dökerek yola çıktı. Ne Yesi'de ne Hacı Bektaş'ta PKK'lı soytarıları görmedik. Aleviler öz ve öz Türk'tür. PKK'nın Mezopotamya Aleviliği masalına inanmazlar. Dahi sen topukla Selo. Türk-Kürt-Alevi-Sünni kardeştir. PKK ve Yeşil Sol kalleştir." notunu düştü.

                    "DAĞDAN ŞEHRE İNENLER VAR"
                    Özdağ, seçim çalışmaları sırasında Kartal'da Yeşil Sol Partisi standının yanından geçtiği sırada, "Bak kimler var bak; dağdan şehre inenler var" demişti.

                    Özdağ daha önce Yeşil Sol Parti standını ziyaret ederek, "Bütün siyasi partilerin stantlarını ziyaret ediyoruz. Şimdi de Yeşil Sol Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." demişti.

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                    Haberler Haberler 7'li koalisyonun yeni üyesi Ümit Özdağ'ın sicili kabarık: Demediğini bırakmadı sonunda destek açıkladı
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