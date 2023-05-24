7'li koalisyonun yeni üyesi Ümit Özdağ'ın sicili kabarık: Demediğini bırakmadı sonunda destek açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, seçimler öncesi hem Kılıçdaroğlu'nu hem de 7'li koalisyonu hedef alan ağır hakaretleri akıllara geldi.
AKŞENER 'FETÖ' SUÇLAMASI
Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak İYİ Parti'yi kuran kadrolar arasından yer alan Ümit Özdağ, ihraç edilmesinin ardından Zafer Partisi'ni kurmuştu. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ'ın Akşener'le arası gergin. Özdağ ihraç sürecinde İYİ Parti kadrolarının FETÖ'cülerle dolduğunu iddia edip partinin Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve programın tasfiye edildiğini belirterek "Yerine gelen ise FETÖ'cü zihniyettir." demişti.
BABACAN'A TÜRK TEPKİSİ
6'lı Masa'nın bir diğer ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise Anayasa'dan Türklük tanımının çıkartılması yönündeki açıklaması sonrasında Özdağ ile karşı karşıya gelmişti. Babacan'a seslenen Özdağ, "Arkadaş bak, bu anayasaya 'Türk' mürekkeple girmedi. Ali kardeş bunu anla" diyerek yanıt vermişti.
DAVUTOĞLU'NA MÜLTECİ SALVOSU
Suriye'deki iç savaş öncesi dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise mülteci karşıtı Özdağ'ın sık sık hedefinde yer alıyor. Mutabakat metninde de mültecilere karşı maddeler koyduğu iddia edilen Özdağ, bu noktada Davutoğlu'nu rahatsız ediyor.