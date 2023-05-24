Zafer Partisi kimi destekleyecek? 24 Mayıs 2023 Ümit Özdağ açıklaması saat kaçta? Son dakika Ümit Özdağ kararı belli oldu mu?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 1961 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir. İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.