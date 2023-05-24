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    • 24.05.2023 10:03
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    • 24.05.2023 10:03
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    Zafer Partisi kimi destekleyecek? 24 Mayıs 2023 Ümit Özdağ açıklaması saat kaçta? Son dakika Ümit Özdağ kararı belli oldu mu?

    Ümit Özdağ açıklaması ne zaman en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın kime destek vereceği merak ediliyor. Özdağ, bu akşam Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile birlikte çarşamba günü ortak basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

    takvim.com.tr
    Zafer Partisi kimi destekleyecek?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın bugün yapacağı son dakika açıklaması ile netleşecek. İşte detaylar...

    ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız." dedi.

    Özdağ gün içinde basın toplantısı düzenlemiş ve Millet İttifakı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek sürecin şu ana kadar olumlu ilerlediğini söylemişti.

    ÜMİT ÖZDAĞ KİME DESTEK VERECEK?

    Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün saat 11.00'de yapacak.

        ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

        Ümit Özdağ, 1961 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

        25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir. İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

        Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.
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        Haberler Güncel Zafer Partisi kimi destekleyecek? 24 Mayıs 2023 Ümit Özdağ açıklaması saat kaçta? Son dakika Ümit Özdağ kararı belli oldu mu?
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