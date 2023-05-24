Son dakika: Başkan Erdoğan'dan depremzedelere tam destek: Biz yanınızdayız

Sandıkta tecelli eden seçmen iradesinin başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir. 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖNLÜNÜZÜ FERAH TUTUN"

Devlet millet el ele vererek yaraları süratle sardıklarını, deprem illerinde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, 13 bine yakın iş yerini faaliyete aldıklarını belirtti.