AK Parti'den büyük ses getiren iki yeni reklam filmi! Sosyal medyada büyük beğeni topladı





AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından "Doğrumuz bir yolumuz bir. Biz kocaman bir Türkiye'yiz" ve "Ben bu alemde reisi tek geçerim" başlıklı iki yeni video paylaştı.





"BEN BU ALEMDE REİS'İ TEK GEÇERİM"

Kritik seçimler öncesi yeni seçim şarkısını duyuran AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlara dokunan şarkı resmi hesaplarında dolaşıma girerek kısa sürede yoğun ilgi gördü.