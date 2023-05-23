AK Parti'den büyük ses getiren iki yeni reklam filmi! Sosyal medyada büyük beğeni topladı

İkinci tur seçimlerine artık sayılı günler kaldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise büyük beğeni toplayan seçim video kliplerine yenilerini ekledi.
AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından "Doğrumuz bir yolumuz bir. Biz kocaman bir Türkiye'yiz" ve "Ben bu alemde reisi tek geçerim" başlıklı iki yeni video paylaştı.
"BEN BU ALEMDE REİS'İ TEK GEÇERİM"
Kritik seçimler öncesi yeni seçim şarkısını duyuran AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlara dokunan şarkı resmi hesaplarında dolaşıma girerek kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Gencinden yaşlısına, çiftçisinden esnafına, mitinglerdeki coşkuya yer verilen video, "Haydi çıksın daha iyisi varsa, Lider belli der kim kime sorsa, Tüm dünya karşısında dursa, Doğrunun yanındadır yerim, Ben bu alemde reisi tek geçerim." sözleriyle paylaşıldı
"BİZ KOCAMAN BİR TÜRKİYE'YİZ"
AK Parti diğer bir paylaşımda yeni reklam filmini yayınladı. "Doğrumuz bir yolumuz bir Biz kocaman bir Türkiye'yiz" başlığı ile paylaşılan reklam filmi de birlik ve beraberliğin vurgusu yapıldı.