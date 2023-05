BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

SALONU TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Paylaşımları nedeniyle Tuğrul Uğur tarafından sert bir dille hedef alındığını söyleyen Yuşa Övenç, Oğuzhan Uğur'un da hedef göstermesinden sonra sosyal medya üzerinden tehditler aldığını açıkladı. Övenç paylaşımında, "Tuğrul Uğur gelip tweetlerimden dolayı sert bir üslupla konuştu. Daha sonrasında peşinden de Oğuzhan Uğur tweet attı. Şu an sosyal medyada deli gibi tehdit alıyorum. Salondan can güvenliğimin olmadığını söyleyerek terk ettim ve peşinden Oğuzhan Uğur "sen zaten Furkan'ın yayınındaydın bu yüzden engelledim" diyerek iftira attı. Ben ne Furkan'la ne Oğuzhan Uğur'la yayına girmedim bir kelime bile konuşmadım. Anlık olarak can güvenliğimden dolayı yanımda bulunan arkadaşla birlikte salonu terkettim." ifadelerini kullandı.