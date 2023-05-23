BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, aldığı oy oranıyla uğradığı bozgun sonrası 'millyetçi' bir tavır takınarak oy devşirme çabasına girişti.
BABALA'DA KILIÇDAROĞLU'NU PARLATMA SEANSI
Kılıçdaroğlu 28 Mayıs için parlatılması gerekiyordu. Bunu da deprem anında yaptığı manipülasyonlarla gündem olan Oğuzhan Uğur ile birlikte yapmaya kalktılar. Uğur, bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bölümde salonu CHP'lilerle doldurdu.
Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soyismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım." diye konuştu.