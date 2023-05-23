BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür



YETMEDİ ANNESİNİ DE HEDEF ALDILAR

Gözü dönmüş CHP'liler bununla da kalmayıp Övenç'in annesini hedef aldılar. Örgütlü bir tehdit ve baskılamayla karşı karşıya kalan Övenç ailesinin evine sahte ihbarlarla polisler gönderilip telefon yağmuruna tutuluyor.

Skandal ile ilgili ağabey Ömer Faruk Övenç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Övenç, "Oğuzhan Uğur'un videosundan sonra annemizin numarası gece aranmış, önce annemiz tehdit edilmiş, ağır hakaretler ve küfürlerde bulunulmuş daha sonra da telefonda ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç ölümle tehdit edilmiş, hatta "28 Mayıs'ta döneceğiz ve hesabını soracağız" denilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ağabey Övenç, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin sistematik ve alçakça saldırısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Övenç ailesi olarak kamuoyuna bilgi vermek isteriz. Ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Oğuzhan Uğur'un Babala Tv programına katılmıştır. Program formatı katılan konukların zıttı görüşlerini içeren sorularla belirlenmiş ve katılımcıların da katılan konuğa muhalif isimler olarak seçileceği duyrulmuştur ancak ailemizin en küçüğü kardeşimiz Yuşa Övenç programa katıldığında salonda AK Partili sayısının çok az olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesiyle çıkan alkış tufanıyla beraber salonun CHP'liler tarafından doldurulduğunu görmüş ve bu konuda bir tweet atmıştır. Bundan sonra Oğuzhan Uğur, program esnasında ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç'i açık kimliğiyle hedefe koymuştur. Yuşa Övenç program sırasında sosyal medyadan aldığı ölüm tehditlerinden sonra programı terketmek zorunda kalmıştır daha sonra Oğuzhan Uğur, ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç'i hedef göstermeye devam etmiştir. Bu hedef göstermelerin son adımı da dün Oğuzhan Uğur'un birçok yerini keserek yayınladığı video olmuştur.