HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek İkinci yüzyıl için kararını verecek.

KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZU KESSE DE HDPKK İLE ORTAKLIK DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha ortaya çıktı.

İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek son gelen açıklamalara gün gibi ortada...

HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN TERÖRİST MEZARI BAŞINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pevin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Faşizm ve demokrasi arasında tercih yapacaklarını savunan Pervin Buldan şunları söyledi;

"Faşizm ile demokrasi arasında tercih yapacağımız bu fırsatı 28 Mayıs'ta hepimiz özenle ve önemle ele almak durumundayız. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde faşizmi göndermek ve demokrasiye kazandırmak üzere hareket etmemiz ve bu anlamda hepimizin sandıklara gitmemiz, faşizme kaybettirmemiz açısından önemli olacaktır."