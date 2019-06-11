31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi defalarca AK Parti'ye kaybettirmek için örgüt üyelerine terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP üzerinden çağrıda bulunan PKK'lı yöneticiler, İstanbul seçimlerinin yenilenecek olması nedeniyle bir kez daha harekete geçti.

ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANINDA YAZDI

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan, örgütün yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Politika'ya Selahattin Erdem mahlasıyla yazdığı yazıda İstanbul seçimlerinde CHP'ye oy istedi. Günlerdir Hakurk'ta ilerleyen ve PKK'ya bölgeyi dar eden Türk ordusunu durdurmak için İstanbul seçimlerinin AK Parti'ye kaybettirilmesi gerektiğini açıklayan PKK'lı isim, bu durumun örgüt lehine olacağını söyledi.

AYLARDIR CHP'YE OY İSTİYORLAR

Seçim sürecinin başından beri AK Parti'ye kaybettirmek için CHP kanadına destek açıklamalarında bulunan PKK'lı yöneticiler özellikle büyükşehirlerde "CHP adaylarına oy verin" çağrısında bulunmuştu. Son olarak örgütün üst düzey isimlerinden olan Bese Hozat da "23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu'na, destek verecektir." demişti.

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