Babala TV'de Umut Nimet Ataş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru ortaklarını rahatsız etti: Kafana sıkacağız

"28 MAYIS'TA HESABINI SORACAĞIZ"

Bu videodan sonra ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç tekrar hedefe konulmuş ancak durum başka bir seviyeye taşınmıştır. Oğuzhan Uğur'un videosundan sonra annemizin numarası gece aranmış, önce annemiz tehdit edilmiş, ağır hakaretler ve küfürlerde bulunulmuş daha sonra da telefonda ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç ölümle tehdit edilmiş, hatta "28 Mayıs'ta döneceğiz ve hesabını soracağız" denilmiştir.

"CHP'Lİ TROLLERDEN DE FETÖ'CÜLERDEN DE KORKMUYORUZ"

Yine aynı telefon konuşmasında "bundan sonra evinize sürekli polis gelecek, sizi rahat bırakmayacağız" gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu tehditten 1 saat sonra 3 kardeş ve annemizle birlikte yaşadığımız eve ihbar üzerine polisler gelmiş ve işlem yapmak istemiştir, hem ailemize hem annemize çok büyük iftira atılmıştır. Gelen polis memurlarına durum izah edilmiş, tehdit videoları izletilmiştir ve polis memurları ihbarın yalan olduğunu anlamış ve geri gitmiştir. Gördüğünüz gibi Oğuzhan Uğur sistemli bir biçimde kendi kurduğu çadır tiyatrosunu ortaya koyan Yuşa Övenç'i ve Yuşa Övenç'le birlikte annesini ve iki abisini FETÖ'cülere hedef göstermiştir. Biz Övenç ailesi olarak Oğuzhan Uğur'dan da CHP'li trollerden de bizleri tehdit eden FETÖ'cü alçaklardan da hiçbir şekilde korkmuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz desteğe aile olarak devam edecek ve bu tehditlere de pabuç bırakmayacağız. Konu hakkındaki şikayetlerimiz devam ediyor, hukuk önünde herkesle de hesaplaşacağız.