Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala isimli sosyal medya hesabı “Baraj patladı” yalanı ve paylaştığı sahte ihbarları tek tek sildi

Bu ihbarların büyük bölümü asılsız çıkarken, asılsız ihbarları değerlendirerek binalara yardıma koşan ekiplerin saatlerce süren çabaları sonuçsuz kaldı. Asılsız ihbarlar yardım bekleyen vatandaşlara ulaşılmasını da geciktirdi. Hatta ihbarlar sonucu gidilen bazı bölgelerdeki binalarda hiç hasar olmadığı ya da o noktada bina bile bulunmadığı tespit edildi.