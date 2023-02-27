Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala isimli sosyal medya hesabı “Baraj patladı” yalanı ve paylaştığı sahte ihbarları tek tek sildi
Depremin ardından ünlüleri de yanına alarak sosyal medyada adeta devlete meydan okuyup şov yaparak yardım çalışması yaptığını iddia eden Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu Babala isimli sosyal medya hesabından paylaştığı birçok sahte ihbarı sildiği ortaya çıktı. şte Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala isimli sosyal medya hesabının sildiği sahte ihbarlar...
TROLLERİN ASILSIZ İHBARLARI ÇALIŞAMLARI AKSATTI
Depremin ardından ünlüleri de yanına alarak sosyal medyada adeta devlete meydan okuyup şov yaparak yardım çalışması yaptığını iddia eden Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala isimli sosyal medya hesabından onlarca sahte ihbar paylaşıldı.
Bu ihbarların büyük bölümü asılsız çıkarken, asılsız ihbarları değerlendirerek binalara yardıma koşan ekiplerin saatlerce süren çabaları sonuçsuz kaldı. Asılsız ihbarlar yardım bekleyen vatandaşlara ulaşılmasını da geciktirdi. Hatta ihbarlar sonucu gidilen bazı bölgelerdeki binalarda hiç hasar olmadığı ya da o noktada bina bile bulunmadığı tespit edildi.
"BARAJ PATLADI" YALANI CAN ALDI
Babala isimli hesap üzerinden dolaşıma sokulan bir başka yalan da "Hatay'da baraj patladı" oldu. Baraj patladı yalanı sonrası il genelinde büyük panik yaşanırken, arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekiplerin de çalışmaları yarıda bırakarak bölgeden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Birçok enkazda saatlerce duran çalışmalar nedeniyle, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen onlarca insan hayatını kaybetti.