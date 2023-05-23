Babala TV'de Umut Nimet Ataş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru ortaklarını rahatsız etti!

Babala TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’na sorulan soru ortaklarını rahatsız etti. Fragmanda yayınlanan kesitte "Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için AK Parti'ye dört elle sarıldım" diyen Umut Nimet Ataş, Kılıçdaroğlu’nu "Diyarbakır ziyareti esnasında sizi takip ediyordum. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip otelde danışmanlarınızın sizi yanıltması beni üzdü” ifadeleriyle eleştirdi. Yayınlanan fragmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortakları Umut Nimet Ataş’a sosyal medya "Yakın zamanda kafana sıkacağız" mesajı gönderdi.