FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..."







Son olarak topa FETÖ - CHP kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce girdi.



Siyasetin topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılması gerektiğinin altını çizen İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" açıklamasını yaptı.



İnce'nin "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslar, yalan, iftira ve montajlar..." söylemi CHP'ye gönderme olarak yorumlandı.