FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..."

14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.
7'li yıkım koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yürüttüğü kirli ittifakı gizlemek, Kandil'den şahsına gelen destekleri perdelemek için önce milliyetçi pozları kesmeye başladı sonra da 'montaj' söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'a hakaretler savurdu.
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MONTAJ' YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü Sivas mitinginde Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
"Gençlerimizin kıvrak zeka ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diyen Başkan Erdoğan, terörist elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekleri hatırlatıp, "Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar." dedi.
Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, "kana kan, intikam intikam" naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.
Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.
Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.
Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.
Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.
CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek