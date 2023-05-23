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    • 23.05.2023 22:34
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    FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..."

    FETÖ - CHP kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Siyasetin topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılması gerektiğinin altını çizen İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İnce’den ’montaj’ açıklaması! Kılıçdaroğlu...

    14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.

    7'li yıkım koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yürüttüğü kirli ittifakı gizlemek, Kandil'den şahsına gelen destekleri perdelemek için önce milliyetçi pozları kesmeye başladı sonra da 'montaj' söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'a hakaretler savurdu.



    ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MONTAJ' YANITI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü Sivas mitinginde Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

    "Gençlerimizin kıvrak zeka ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diyen Başkan Erdoğan, terörist elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekleri hatırlatıp, "Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar." dedi.




    Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

    Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, "kana kan, intikam intikam" naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

    Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

    Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

    Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

    Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

    CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek




        Son olarak topa FETÖ - CHP kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce girdi.

        Siyasetin topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılması gerektiğinin altını çizen İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" açıklamasını yaptı.

        İnce'nin "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslar, yalan, iftira ve montajlar..." söylemi CHP'ye gönderme olarak yorumlandı.

        Bilindiği üzere Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine vesile olan kumpaslar silsilesini FETÖ kurmuş, CHP yaymıştı.

        FETÖ'cü Cevheri Güven'in kaset kumpasını FETÖ iltisaklı Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar, CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimarlık yapan Veli Koçak gibi isimler yaymıştı.


        Oktay Yaşar ve FETÖ'cü Cevheri Güven'in kasetli kumpasını yayan CHP'liler tutuklanmıştı.
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        Montaj değil şantaj
        Haberler Güncel FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..."
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