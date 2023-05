Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma seansı! Salona CHP'lileri doldurdu, gerçek ifşa olunca küfür yağdırdılar

Skandal olayın ardından karakolda şikayetçi olduğunu açıklayan Yuşa Övenç sosyal medya hesabından yaşanları tek tek anlattı.



Övenç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Tehdit ve küfürlerle alakalı şikayetçi olduğum sırada Oğuzhan Uğur'un yeni iddiaları ve iftiraları devam etmiş karakoldan yeni çıktım. Bugün Oğuzhan Uğur'un Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programda başımsan geçenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Saat 20.15-20.30 arası salona alındım yerime oturdum. 5-10 dk sonra Oğuzhan Uğur, 30-45 dakika geçtikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmasının başındaydı ve çok da etkili olmayan bir şey söylediği anda çok ciddi bir biçimde salonun %90'ı alkışlamaya başladı. Ben de bu durumu sosyal medyada paylaştım. Salonun CHP'lilerle dolu olduğunu belirttim. Bu da Oğuzhan Uğur'un iddia ettiği program formatına zıt bir durum. Öyle değil mi? Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra Oğuzhan Uğur "Yuşa Övenç kim sosyal medyada paylaşım yapıyormuş" dedi. Ben de o kişinin ben olduğunu söyleyerek salondaki insanların %90'ının CHP'li olduğunu söyledim. Salonda 10-15 kişi bana hak verdi. Peşinden Oğuzhan Uğur "Evet haklısın AK Partililer gelmediği için bizde diğer partilerden adam çağırdık dedi" bunu söylerken "bu kısmın özellikle yayınlanmayacağını" söyledi. Aradan tekrar bir 10-15 dk geçti ve Oğuzhan Uğur 2. Defa "Yuşa Övenç hem tweet atıyorsun hem de canlı yayın yapıyorsun" dedi ben de bunun üzerine "tweetleri ben attım zaten kabul ettim ama yayını ben yapmıyorum" dedim. Aradan 5-10 dakika geçti görevli bir hanımefendi geldi telefonumu istedi ben de "bu telefon benim özel mülküm kimseye vermem" dedim. Aradan yine 5-10 dakika geçti yine hanımefendi geldi "canlı yayın yapmayın" dedi ben de bunun üzerine "canlı yayını ben yapmıyorum" diyerek telefonumu gösterdim. İşler bundan sonra başladı salondaki bütün gözler bana çevriliyor, insanlar arkasını dönerek bana bakıyorlardı. Bir ara ben sağ arka çaprazıma baktığımda görevli bir hanımefendinin telefonuyla beni ya fotoğraf ya da videoya çektiğini gördüm. Göz göze gelince direkt telefonu indirdi ve yerini değiştirdi. Sonra Oğuzhan Uğur özel olarak ,o anların kaydı var mı bilmiyorum varsa iyi olur, "Yuşa kardeşim kusura bakma canlı yayın yapan sen değilmişsin" dedi. Ben de "estağfirullah sorun yok" dedim. Oğuzhan Uğur programda 2-3 defa adımı verdikten sonra sosyal medyada küfür, hakaret ve tehdit almaya başladım. Yayın ara verince Oğuzhan Uğur yanıma geldi, sarıldı ve "yayını senin açtığını söylediğim için özür dilerim" dedi. Ben de yine "sıkıntı yok ama sosyal medyada büyük küfür, hakaret ve tehdit alıyorum üstelik sizin ekip arkadaşınız arkadan fotoğraf veya videomu çekti" dedim o da ilgileneceğini söyledi hemen sonrasın o hanımefendi geldi ve fotoğraf ve video çekmediğini söyledi ama ben eminim ki çekiyordu gördüm an panik yaptı ve telefonu direkt indirdi. Oğuzhan Uğur tekrardan ilgileneceğini söyledi. O sıra Twitter'da Oğuzhan Uğur'un beni engellediğini söyleyice Tuğrul "Furkan'ın yayınından sonra engelledik" dedi ben de "ben herhangi bir yayına girmedim Oğuzhan'ı deprem sürecinde eleştirdiğim için engelledi" dedim. Ben bu durumu tweet attıktan sonra Tuğrul Uğur geldi sert bir üslupla ve yüzü asık biçimde "yaptığın yakışmıyor bu yaptığın terbiyesizliktir" dedi ben de "ben yalan veya yanlış hiçbir şey yazmadım olan ne ise onu söyledim" dedim ve o da gitti. Bununla beraber o sıra Oğuzhan Uğur Twitter'da tweet attıktan sonra küfür ve tehditler bir anda çoğalmaya başladı oturma yerlerine gelen insanlar da beni izlemeye başladılar. Oğuzhan Uğur yayına geldiğinde ayağa kalktım ve "sosyal medyada büyük hakaret ve tehditlere maruz kalıyorum şu an can güvenliği endişesinden dolayı salonu terkediyorum" dedim. Oğuzhan Uğur'da "Ben seni zaten Furkan'ın yayınından dolayı engellemiştim" diyerek iftira attı. Ben de bunun üzerne "Ben ne Furkan'la ne de senle herhangi bir yayına girdim iftira atıyorsun" diyerek programı terkettim. Hem program sırasında hem de çıktıktan sonra sosyal medyada küfür, hakaret ve tehdit edilmeye maalesef ki devam edildim. Ayrıca Oğuzhan Uğur görüntüleri yayınlayacağını söylemiş. Hepsini yayınla olur mu? Bana canlı yayın açıyorsun diye iftira attığını sonrasında da gelip özür dilediğini peşinden kardeşinin gelip sert üslupla benle konuşmasını sonrasında "seni Furkan'ın yayınında gördüm görüntüleri var" dediğini de yayınla olur mu? He bu arada görevli hanımefendinin arkamdan fotoğrafımı veya videomu çekmesini de ekle. Ben tüm görüntülerin kesilmeden kırpılmadan yayınlanmasını istiyorum varsa ses kayıtları ile beraber. Salonda bulunan arkadaşlardan iyi niyetli olanlar o sırada olaya tam vakıf değillerdi, sosyal medyada bana yazılanları bilmiyorlardı, evinden çıkma başına bir şey gelirden tutun aileme anneme edilen küfürlere kadar yapılmayan hakaret tehdit kalmadı ben bunlara tepki gösterip salonu terkettim çünkü bunun nedeni beni hedef gösteren Oğuzhan Uğur'du. Bunların ağızlarındaki demokrasi fikir özgürlüğü vs vs hepsi çiğnenen bir sakızdan ibaret gerçekte bir insanı ölümle tehdit edip annesine ailesine küfür edebilecek kadar faşistler. Allah bunlara fırsat vermesin.