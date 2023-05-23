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    • 23.05.2023 21:04
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    CHP depremzedelerden sonra muhafazakarlara da düşman kesildi! Sakallı ve çarşaflı vatandaşları hedef gösteren rezil oy pusulası

    14 Mayıs'taki seçimde hüsrana uğrayan CHP, ikinci tura giderayak yürüttüğü kirli siyasette vitesi 5'e taktı. Seçimin faturasını depremzedelere kesip binlerce küfür yağdıran, deprem mağdurlarını kaldıkları otellerden kapı dışarı eden, çadırların suyunu kesme cürreti gösterecek kadar gözü karartan CHP şimdi de AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşları hedef aldı. Bir tarafında sarıklı adam ve çarşaflı 4 kadının diğer tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı oy pusulaları Tekirdağ'da CHP'lilerce etrafa yapıştırıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Sandıktan çıkamayan CHP milli iradeye düşman kesildi

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.



    Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...




    CHP KİRLİ SİYASETTE VİTESİ 5'E TAKTI
    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.

    Bunun son örneği Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kayıtlara geçti.



    SARIKLI BİR ADAM VE ÇARŞAFLI 4 KADIN...
    Seçimin faturasını depremzedelere kesip binlerce küfür ve hakaret yağdıran, deprem mağdurlarını kaldıkları otellerden kapı dışarı eden, çadırların suyunu kesme cürreti gösterecek kadar gözü karartan CHP şimdi de AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşları hedef aldı.

    Marmaraereğlisi'nin muhtelif yerlerine yapıştırılan temsili oy pusulalarında bir tarafta sarıklı ve sakallı bir adam ve 4 tane çarşaflı kadın diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu görseli yer aldı.



        AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
        CHP zihniyetinin somut bir şekilde yansıması olarak kayıtlara geçen bu olaya AK Parti'den çok sert tepki geldi.

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş böylesi çirkin bir saldırıyı kınadıklarını belirterek, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.

        Gümüş şu ifadeleri kullandı;

        Marmaraereğlisi ilçemizde kimliği henüz tespit edilmemiş olan kişi veya kişiler tarafından ilçenin muhtelif yerlerine yapıştırılan, AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşlarımızı hedef alan, CHP zihniyetinin bir tezahürü olarak okuyabileceğimiz, çirkin ve menfur bir saldırı olarak kabul ettiğimiz, propaganda malzemelerinin izinsiz olarak ve seçim kanununa aykırı bir şekilde kullanıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yıllar ve olaylar bize göstermiştir ki; CHP'de kişiler değişsede Ceberrut zihniyeti asla değişmemiştir.

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak, bu çirkin saldırıyı kınıyor ve yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bilgisine saygıyla arz ediyoruz.
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        Haberler Güncel CHP depremzedelerden sonra muhafazakarlara da düşman kesildi! Sakallı ve çarşaflı vatandaşları hedef gösteren rezil oy pusulası
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