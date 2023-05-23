Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
CHP KİRLİ SİYASETTE VİTESİ 5'E TAKTI
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.
Bunun son örneği Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kayıtlara geçti.
SARIKLI BİR ADAM VE ÇARŞAFLI 4 KADIN...
Seçimin faturasını depremzedelere kesip binlerce küfür ve hakaret yağdıran, deprem mağdurlarını kaldıkları otellerden kapı dışarı eden, çadırların suyunu kesme cürreti gösterecek kadar gözü karartan CHP şimdi de AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşları hedef aldı.
Marmaraereğlisi'nin muhtelif yerlerine yapıştırılan temsili oy pusulalarında bir tarafta sarıklı ve sakallı bir adam ve 4 tane çarşaflı kadın diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu görseli yer aldı.