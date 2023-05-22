Son dakika: CHP'li isimlerden 14 Mayıs itirafı! Özgür Özel: Sonucu etkileyecek eksiklik yok Onursal Adıgüzel'in istifası...

CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK'TEN CANLI YAYINDA İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?

İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı.



Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" cümlesini kurdu.

HEDEF TAHTASINA KONDU İSTİFA ETTİ

14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.

Adıgüzel, gece saatlerinde CHP'nin sisteminden veri alınamamasının nedeninin iletişim ekibinin talimatı olduğunu açıkladı.