Son dakika: CHP'li isimlerden 14 Mayıs itirafı! Özgür Özel: Sonucu etkileyecek eksiklik yok Onursal Adıgüzel'in istifası...

Seçim mağlubiyetinin faturası CHP içinde kesip kendi kitlesinin gazını almaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi manipülasyon yapmaya devam ediyor.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun 1,5 senedir çalışıyoruz dediği veri sisteminin çöktüğü açıklamalarının ardından Onursal Adıgüzel'in topa tutulmasına ses çıkarmayan CHP'li isimlerden yavaş yavaş itiraflar gelmeye başladı.
Onursal Adıgüzel istifa ettikten günler sonra HALK TV'de Ayşenur Arslan'a konuk olan CHP'li Özgür Özel, "Seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik falan yok" ifadelerini kullandı.
"İSTİFASINI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOK"
Ayşenur Arslan'ın "Onursal Adıgüzel neden görevi devretti?" sorusuna da dikkat çeken bir açıklama yapan Özel, "Bakın çok ciddi söylüyorum, Onursal Adıgüzel'in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı hepimizin gözü önünde. Islak imzalı tutanak tutma görevi Onursal'ın değil ki örgütümüzün. Onlar da yüzde 98.7 oranında topladı. Onursal Adıgüzel'in başında olduğu sistem bizim PDF'lerle YSK'nınkini karşılaştırdı 4 bin 100 aksama tespit etti. Bunun 1300'üü lehimize. Aleyhine olan hataya itiraz edersin. Aleyhimize olan 2 bin 800 tutanağa bırakın salı gününü pazartesi 17.00'ye kadar tamamına itiraz edildi. Bunun dışında bir gerçeklik yok. Efendim 'Sistem çöktü', yalan" dedi.
NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
Özel'in bu açıklamasının ardından sosyal medyada "Madem Onursal'ın suçu yoktu neden görevden aldınız?" sorusu sorulmaya başlandı.
Öte yandan Özgür Özel'in bu sözlerinin ardından akıllara Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi her saat başı çıkıp, 'açık ara öndeyiz' açıklamaları geldi.