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    • 22.05.2023 16:02
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    Son dakika: CHP'li isimlerden 14 Mayıs itirafı! Özgür Özel: Sonucu etkileyecek eksiklik yok Onursal Adıgüzel'in istifası...

    Son dakika haberleri... Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinda iradesini göstermek için sandığa gitti. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "1,5 yıldır çalışıyoruz" dediği veri sisteminin, sonuçlar açıklanmaya başladığı gibi çöktüğü haberi geldi. Sistemin çökmesiyle birlikte, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu 'öndeyiz' algısı yaparken bir yandan da Onursal Adıgüzel, hedef tahtasına konuldu. Tüm bunların ardından Onursal Adıgüzel istifa etti. Onursal Adıgüzel istifa ettikten günler sonra HALK TV’de Ayşenur Arslan’a konuk olan CHP’li Özgür Özel, “Seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik falan yok” ifadelerini kullandı. Özel’in bu açıklamasının ardından sosyal medyada “Madem Onursal’ın suçu yoktu neden görevden aldınız?” sorusu sorulmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Özgür Özel: Onursal Adıgüzel’in istifası...

    Seçim mağlubiyetinin faturası CHP içinde kesip kendi kitlesinin gazını almaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi manipülasyon yapmaya devam ediyor.

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun 1,5 senedir çalışıyoruz dediği veri sisteminin çöktüğü açıklamalarının ardından Onursal Adıgüzel'in topa tutulmasına ses çıkarmayan CHP'li isimlerden yavaş yavaş itiraflar gelmeye başladı.

    Onursal Adıgüzel istifa ettikten günler sonra HALK TV'de Ayşenur Arslan'a konuk olan CHP'li Özgür Özel, "Seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik falan yok" ifadelerini kullandı.

    "İSTİFASINI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOK"
    Ayşenur Arslan'ın "Onursal Adıgüzel neden görevi devretti?" sorusuna da dikkat çeken bir açıklama yapan Özel, "Bakın çok ciddi söylüyorum, Onursal Adıgüzel'in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı hepimizin gözü önünde. Islak imzalı tutanak tutma görevi Onursal'ın değil ki örgütümüzün. Onlar da yüzde 98.7 oranında topladı. Onursal Adıgüzel'in başında olduğu sistem bizim PDF'lerle YSK'nınkini karşılaştırdı 4 bin 100 aksama tespit etti. Bunun 1300'üü lehimize. Aleyhine olan hataya itiraz edersin. Aleyhimize olan 2 bin 800 tutanağa bırakın salı gününü pazartesi 17.00'ye kadar tamamına itiraz edildi. Bunun dışında bir gerçeklik yok. Efendim 'Sistem çöktü', yalan" dedi.

    NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
    Özel'in bu açıklamasının ardından sosyal medyada "Madem Onursal'ın suçu yoktu neden görevden aldınız?" sorusu sorulmaya başlandı.

    Öte yandan Özgür Özel'in bu sözlerinin ardından akıllara Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi her saat başı çıkıp, 'açık ara öndeyiz' açıklamaları geldi.

        CHP'DEN 'ÖNDEYİZ' PROVOKASYONU
        Seçim gecesi Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla Kılıçaroğlu'nun önde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere girişti.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.

        CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

        Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

        İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

        KILIÇDAROĞLU ATEŞİ KÖRÜKLEDİ
        Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

        CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK'TEN CANLI YAYINDA İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?
        İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı.

        Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" cümlesini kurdu.

        HEDEF TAHTASINA KONDU İSTİFA ETTİ
        14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.

        Adıgüzel, gece saatlerinde CHP'nin sisteminden veri alınamamasının nedeninin iletişim ekibinin talimatı olduğunu açıkladı.

            "KAPIMIZI PROFESÖRLERE AÇTIK"
            Adıgüzel, seçim gecesi dijital olarak tek bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

            Adıgüzel, "Bütün profesyonellere diyorum, gelsinler bizi denetlesinler. Bir dakikalık kesinti bile olmadı. CHP teknolojide bir hata yapmadı seçim gecesi. Ben bu gecenin iletişiminden sorumlu değilim. Dünyanın dört bir tarafından gelen siber saldırının da ortasındayız. Bir çok atak saldırı oldu. Hiçbir sorun atlatmadan yürüttük. Sonuçların karşılaştırması ve itiraz sorunlarını ben yürüttüm. Önemli olan iletişim stratejisi nasıl yürütüldü. O kadar rahattık ki kapılarımızı uzman profesörlere açtık. Yarın bir sorun olursa onlar da takip etsinler diye." dedi.

            "SANDIKLARIN YÜZDE 60'INI ALDIK"
            "Ekranların halka açılması başka bir karar. İletişimi yöneten yapılar karar veriyor. İletişim strateji nasıl kurulursa biz ona göre yönetiriz. Veri nasıl geliyor. Manuel seçim sistemi. Islak imzalı tutanakların ilk sonuçları mobil uygulamamıza fotoğraf ve yazı gönderiyor. O bölgede internet çekiyorsa." diyen Adıgüzel, "Oradan sonra ilçe başkanlığına gidiyor. Oradan da web tabanlı yolla bize gidiyor. Orada oy sayım sürecinde hırsızlık olabilir, birleştirmede olabilir. Masa başında isim ve sayıları kaydırarak çeşitli hırsızlıklar olabiliyor. Biz mobil uygulamamızdan o gece sandıkların yüzde 60'ını aldık." ifadesini kullandı.

            "YÜZDE 99'UNU KONTROL ETTİK"
            Adıgüzel, hızlı sonuç aktarımıyla ilgili hiçbir söz vermediklerini belirterek, "Sonrasında bizim daha güçsüz olduğumuz yerlerde ilçelerden giriş yapılıyor. Dağ köylerinde ertesi sabah da giriliyor. Coğrafi zorluklardan kaynaklı verilerin gelmesi zaman alabilir. Hızlı sonuç açıklayacağız diye bir şeyi hiçbir zaman söylemedik. Tutanakların yüzde 99'undan fazlasını kontrol ettik. 192 bin küsur sandığın yüzde 99'unun imzasını aldık." açıklamasında bulundu.

            "313 SANDIKTA YOKTUK"
            Son olarak Adıgüzel, "Türkiye'de 35 bin noktada tek sandık var. Köy niteliğinde. Buralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. CHP bu seçimde, seçime girmediğimiz iller de dahil biz sadece 313 sandıkta yoktuk. O gün ayağınız kırıldı, çocuğunuz hastalandı gidemediniz. Yerine başka arkadaşlar yerleştirildi. Bu sistem sıfır sorunla çalıştı." dedi.

            SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER
            Seçim gecesi yaşanan rezalete CHP seçmeninin tepkisi sürüyor. Veriye ulaşamayan ve parti yetkilileri tarafından manipüle edilen seçmen, bir kez daha sosyal medyada esprili bir dille öfkesini paylaştı. Twitter'da yapılan bir paylaşımda, "Şunca kıyamet 200,000 x 157'lik bir Excel tablosunu toplayamamaktan kopuyor. İnanılır gibi değil." ifadesi kullanıldı.

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            Haberler Güncel Son dakika: CHP'li isimlerden 14 Mayıs itirafı! Özgür Özel: Sonucu etkileyecek eksiklik yok Onursal Adıgüzel'in istifası...
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