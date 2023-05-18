Onursal Adıgüzel istifayı bastı, genel merkezi bombaladı! Sosyal medya alay konusu oldular

Seçim gecesi kurdukları sisteme ulaşılamayan, gerçek dışı verilerle seçmenini manipüle eden CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Başı ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği manipülasyonun ardından, büyük bir koordinasyonsuzluk ve yetersizlik çıktı. Veri akışının sağlanmaması ardından, hezmieti kabul edemeyen Kılıçdaroğlu'nun bastırmasıyla sistemden sorumlu CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa etti. İstifasının ardından ilk kez konuşan Adıgüzel, sistemde sıkıntı olmadığını belirterek sorunun genel merkezden kaynakladığını söyledi.
CHP'DEN 'ÖNDEYİZ' PROVOKASYONU
Seçim gecesi Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla Kılıçaroğlu'nun önde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere girişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.
CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.
Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.
İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.
KILIÇADROĞLU ATEŞİ KÖRÜKLEDİ
Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.
TEPKİ ÇEKTİ
CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.
"SIFIR OY ALDIĞIN SANDIKTA GÖREVLİN YOKTUR"
14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.