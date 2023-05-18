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    • Haberler
    • 18.05.2023 14:32
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    • 18.05.2023 14:52
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    Onursal Adıgüzel istifayı bastı, genel merkezi bombaladı! Sosyal medya alay konusu oldular

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde hezimete uğradıkları genel seçimin ardından bir kez daha 'veri savaşları' yaşandı. ellerinde bulunan verileri doğru şekilde sisteme aktaramayan ve birçok sandıktan bilgi alamayan CHP'de, fatura Onursal Adıgüzel'e kesildi. Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu. Adıgüzel, sisteme ulaşılamaması ve sahadan bilgi akşınının sağlanamamasıyla ilgili CHP Genel Merkezi'ni suçladı. Yaşanan durum, sosyal medyada da dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Adıgüzel genel merkezi bombaladı

    Seçim gecesi kurdukları sisteme ulaşılamayan, gerçek dışı verilerle seçmenini manipüle eden CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Başı ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği manipülasyonun ardından, büyük bir koordinasyonsuzluk ve yetersizlik çıktı. Veri akışının sağlanmaması ardından, hezmieti kabul edemeyen Kılıçdaroğlu'nun bastırmasıyla sistemden sorumlu CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa etti. İstifasının ardından ilk kez konuşan Adıgüzel, sistemde sıkıntı olmadığını belirterek sorunun genel merkezden kaynakladığını söyledi.

    CHP'DEN 'ÖNDEYİZ' PROVOKASYONU
    Seçim gecesi Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla Kılıçaroğlu'nun önde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere girişti.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.

    CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

    Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

    İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

    KILIÇADROĞLU ATEŞİ KÖRÜKLEDİ
    Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

    TEPKİ ÇEKTİ
    CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.

    "SIFIR OY ALDIĞIN SANDIKTA GÖREVLİN YOKTUR"
    14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.

        Adıgüzel, gece saatlerinde CHP'nin sisteminden veri alınamamasının nedeninin iletişim ekibinin talimatı olduğunu açıkladı.

        "KAPIMIZI PROFESÖRLERE AÇTIK"
        Adıgüzel, seçim gecesi dijital olarak tek bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

        Adıgüzel, "Bütün profesyonellere diyorum, gelsinler bizi denetlesinler. Bir dakikalık kesinti bile olmadı. CHP teknolojide bir hata yapmadı seçim gecesi. Ben bu gecenin iletişiminden sorumlu değilim. Dünyanın dört bir tarafından gelen siber saldırının da ortasındayız. Bir çok atak saldırı oldu. Hiçbir sorun atlatmadan yürüttük. Sonuçların karşılaştırması ve itiraz sorunlarını ben yürüttüm. Önemli olan iletişim stratejisi nasıl yürütüldü. O kadar rahattık ki kapılarımızı uzman profesörlere açtık. Yarın bir sorun olursa onlar da takip etsinler diye." dedi.

        "SANDIKLARIN YÜZDE 60'INI ALDIK"
        "Ekranların halka açılması başka bir karar. İletişimi yöneten yapılar karar veriyor. İletişim strateji nasıl kurulursa biz ona göre yönetiriz. Veri nasıl geliyor. Manuel seçim sistemi. Islak imzalı tutanakların ilk sonuçları mobil uygulamamıza fotoğraf ve yazı gönderiyor. O bölgede internet çekiyorsa." diyen Adıgüzel, "Oradan sonra ilçe başkanlığına gidiyor. Oradan da web tabanlı yolla bize gidiyor. Orada oy sayım sürecinde hırsızlık olabilir, birleştirmede olabilir. Masa başında isim ve sayıları kaydırarak çeşitli hırsızlıklar olabiliyor. Biz mobil uygulamamızdan o gece sandıkların yüzde 60'ını aldık." ifadesini kullandı.

        "YÜZDE 99'UNU KONTROL ETTİK"
        Adıgüzel, hızlı sonuç aktarımıyla ilgili hiçbir söz vermediklerini belirterek, "Sonrasında bizim daha güçsüz olduğumuz yerlerde ilçelerden giriş yapılıyor. Dağ köylerinde ertesi sabah da giriliyor. Coğrafi zorluklardan kaynaklı verilerin gelmesi zaman alabilir. Hızlı sonuç açıklayacağız diye bir şeyi hiçbir zaman söylemedik. Tutanakların yüzde 99'undan fazlasını kontrol ettik. 192 bin küsur sandığın yüzde 99'unun imzasını aldık." açıklamasında bulundu.

            "313 SANDIKTA YOKTUK"
            Son olarak Adıgüzel, "Türkiye'de 35 bin noktada tek sandık var. Köy niteliğinde. Buralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. CHP bu seçimde, seçime girmediğimiz iller de dahil biz sadece 313 sandıkta yoktuk. O gün ayağınız kırıldı, çocuğunuz hastalandı gidemediniz. Yerine başka arkadaşlar yerleştirildi. Bu sistem sıfır sorunla çalıştı." dedi.

            SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER
            Seçim gecesi yaşanan rezalete CHP seçmeninin tepkisi sürüyor. Veriye ulaşamayan ve parti yetkilileri tarafından manipüle edilen seçmen, bir kez daha sosyal medyada esprili bir dille öfkesini paylaştı. Twitter'da yapılan bir paylaşımda, "Şunca kıyamet 200,000 x 157'lik bir Excel tablosunu toplayamamaktan kopuyor. İnanılır gibi değil." ifadesi kullanıldı.

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            Haberler Haberler Onursal Adıgüzel istifayı bastı, genel merkezi bombaladı! Sosyal medya alay konusu oldular
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