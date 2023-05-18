Onursal Adıgüzel istifayı bastı, genel merkezi bombaladı! Sosyal medya alay konusu oldular

İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

KILIÇADROĞLU ATEŞİ KÖRÜKLEDİ

Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

TEPKİ ÇEKTİ

CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.

"SIFIR OY ALDIĞIN SANDIKTA GÖREVLİN YOKTUR"

14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.