Veri sistemi çökünce CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? CHP eski üyesi siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu: CHP doğasını kaybetti

CHP, 14 Mayıs seçimleri için kurduğu ve bir buçuk yıldır çalışmalarının yapıldığını öne sürdüğü sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Ve adından CHP'nin trol ordusunun başı Onursal Adıgüzel görevden alındı. CHP eski üyesi ve Siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu da seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.
"MÜSAADE EDERSENİZ İSİM VERECEĞİM"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aksoyoğlu, "Aylardır mesai arkadaşlarının bile telefonunu açmayan müstakbel bakanlar, CHP genel merkezini IMF binası zannedenler, şirketinin reklamını yapmak için partisini yolda bırakanlar, altı seçimdir aynı yöntemi deneyip yarı yolda kalanlar. Suçlayacağım, itham edeceğim, müsaade ederseniz isim vereceğim. İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'na görevden alma önerileri" diyerek art arda sıraladı.
ESKİ CHP ÜYESİNDEN SERT ELEŞTİRİ
"CHP bir süre önce doğasını kaybetti" diyen Aksoyoğlu, partinin nasıl gerilediğini anlatırken sert ifadeler kullandı. "Buna CHP büyük kongresi dahil olmak üzere bulunduğumuz her ortamda itiraz ettik. Bir süre sonra ses verebileceğimiz bir mekanizma da kalmadı. Ancak partide demokrasi olsa, özgür delegenin oylarıyla seçilmiş yöneticilerin desteğini bulurduk. Kimseyi arayıp "yardım edin, burası gidiyor" diyemedik. Çünkü listenin hepsi, arkadaşlarım kusura bakmasınlar, hepsi itiraz etmek yerine Kılıçdaroğlu'nun yörüngesinden çıkmamayı tercih ettiler. İşte partide demokrasi tam olarak bu yüzden gerekli" mesajını paylaştı.