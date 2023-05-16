Veri sistemi çökünce CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? CHP eski üyesi siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu: CHP doğasını kaybetti

ONURSAL ADIGÜZEL'İN VERİ SKANDALI

Dikkat çeken bir başka ayrıntı da Aksoyoğlu'nun seçim gecesi CHP Genel Merkezi'ndeki veri skandalı. CHP'nin önünde dört ayrı veri olduğunu söyleyen Aksoyoğlu, bunlardan ilkinin CHP seçim koordinasyon merkezi verisi olduğunu belirtti. İkinci veri İmamoğlu'nun Ankara'ya kurduğu ekibin elindeki veriler. Üçüncü veri Altın sandıklar simülasyonu. Dördüncü veri de CHP İstanbul verileri. Asıl detay ise Onursal'ın elindeki verilerin belirsizliği. Onursal'ın elindeki veriler hariç. Bütün veri setlerinde Kılıçdaroğlu önde çıkıyor. Eren Aksoyoğlu bunun nedenini de yaptığı paylaşım ile açıkladı. "Altı seçimdir (2019 seçimleri hariç) CHP verisini YSK verisiyle karşılaştırıp açıklıyor. Bildiğiniz üzere AK Parti dün gece CHP'nin önde olduğu yerlerdeki sandıkların neredeyse tamamına itiraz etti. Dolayısıyla YSK'dan veri gelmedi. YSK'dan veri gelmeyince CHP de zaten açık ara önde olduğu veriyi bize göstermedi" ifadelerini kullandı.