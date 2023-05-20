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    • 21.05.2023 02:53
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    • 21.05.2023 02:53
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    CHP'li Dursun Çiçek canlı yayında seçim manipülasyonunu açık açık itiraf etti: Seçmenimizi kandırdıysak size ne?

    14 Mayıs gecesi demokrasi şölenine gölge düşürmek isteyen CHP kirli manipülasyonlara imza atmıştı. CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" diyen Tuncay Özkan'dan sonra bir başka CHP'li isim Dursun Çiçek'te canlı yayında "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" diyerek açık açık itirafta bulundu.

    Seçim manipülasyonunu itiraf etti

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranında oy aldı.



    Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.

    AK PARTİ MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ
    AK Parti'nin birinci parti olma özelliğini yine farklı şekilde koruduğu milletvekili seçimleri de Cumhur İttifakı'nın kesin zaferi ile sonuçlandı. Cumhur İttifakı'na dahil partiler Meclis'te çoğunluğu elde etti.



    CHP'DEN 14 MAYIS MANİPÜLASYONU!
    Öte yandan 14 Mayıs'ta Türkiye bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.

    CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.



        CHP'DE AÇIKLAMA KRONOLOJİSİ:
        19.35 - İmamoğlu: Kılıçdaroğlu bu gece 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

        19.53 - Kılıçdaroğlu: Öndeyiz.

        20.55 - İmamoğlu: Seyri önde takip ediyoruz.

        21.00 - Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu önde.

        23.45 - Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek

        00.35 - Kılıçdaroğlu: Sandıkları terketmeyin.

        03.00 - Kılıçdaroğlu: Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.



        CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK'TEN CANLI YAYINDA İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?
        İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı.

        Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" cümlesini kurdu.

        Çiçek'in alaycı tavırları tüm seçmen tarafından büyük tepki topladı.


        CHP KENDİNİ ELE VERDİ: BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR
        Yenilgiyi kabullenmeyen muhalefet kanadının yaydığı "Öndeyiz, kazanıyoruz" manipülasyonu sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

        Ancak CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" itirafında bulunmuştu.

        Katıldığı canlı yayınında "Oylar çalındı mı?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." diye konuşmuştu.

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        CHP trolü haddini aştı
        Haberler Güncel CHP'li Dursun Çiçek canlı yayında seçim manipülasyonunu açık açık itiraf etti: Seçmenimizi kandırdıysak size ne?
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