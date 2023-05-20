CHP'li Dursun Çiçek canlı yayında seçim manipülasyonunu açık açık itiraf etti: Seçmenimizi kandırdıysak size ne?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranında oy aldı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.
AK PARTİ MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ
AK Parti'nin birinci parti olma özelliğini yine farklı şekilde koruduğu milletvekili seçimleri de Cumhur İttifakı'nın kesin zaferi ile sonuçlandı. Cumhur İttifakı'na dahil partiler Meclis'te çoğunluğu elde etti.
CHP'DEN 14 MAYIS MANİPÜLASYONU!
Öte yandan 14 Mayıs'ta Türkiye bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.
CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.