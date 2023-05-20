CHP'li Dursun Çiçek canlı yayında seçim manipülasyonunu açık açık itiraf etti: Seçmenimizi kandırdıysak size ne?





CHP'DEN 14 MAYIS MANİPÜLASYONU!

Öte yandan 14 Mayıs'ta Türkiye bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.

CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.