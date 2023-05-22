Fatih Portakal'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret etti

TOGG ÜZERİNDEN DE SEÇMENE SALDIRDI

Daha sonra meseleyi yerli ve milli araç Togg'a getiren Portakal vatandaşın bu adımdan duyduğu gururu küçümseyerek hakaretlerini sürdürdü.

Portakal şu skandal ifadeleri kullandı;

"Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona. Ben binebilirim ona giderim bugün Togg alabilirim. Almak istemem ama ne servisi var ne başka bir şey. Ama o Togg'un önüne yatıyor. Bu insanı nasıl ikna edebiliyor. Ya da muhalefet nasıl ikna edemiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor."