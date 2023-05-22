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    • 22.05.2023 13:05
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    Fatih Portakal'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşlara hakaret etti

    Fatih Portakal'dan skandal sözler... 14 Mayıs'ta hezimet yaşayan CHP'nin yandaşlarından Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene hakaretler savurdu. Seçmenin bazı şeylerden şikayetçi olsa da Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." dedi. Fatih Portakal, "Alamayacağı bir TOGG'un önüne yatan insanı aydınlatamazsın" ifadeleriyle de hem seçmeni hem de yerli ve milli otomobil TOGG'u hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Fatih Portakal’dan skandal sözler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 7'li koliasyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.

    Erdoğan 49.52 oranında oy alırken 50+1 kuralı sebebiyle seçim ikinci tura gitti.

    CHP YANDAŞLARI SEÇMENLERE HAKARET YAĞDIRIYOR
    Seçimlerinden ardından CHP yine çirkin yüzünü gösterdi. Sözcü Gazetesi manşetten depremzedeleri hedef alarak skandal sözler kullandı. Söz konusu manşette yerli otomobil Togg üzerinden de seçmenleri küçümseyen ifadeler kullanıldı.

    BİR SKANDAL DA FATİH PORTAKAL'DAN
    Benzer bir skandala Fox TV'den ayrılıp Sözcü TV'de CHP yandaşlığı yapan Fatih Portakal da imza attı.

    YouTube'da yaptığı bir programda konuşan Fatih Portakal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene 'kör cahil' dedi.

    "ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM DİYOR BEN BUNA KÖR CAHİL DİYORUM"
    Şanlıurfa'da geçen bir video izlediğini ve bir vatandaşın köyünde elektik ve su olmadığını ancak seçimde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylediğini belirten Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    TOGG ÜZERİNDEN DE SEÇMENE SALDIRDI
    Daha sonra meseleyi yerli ve milli araç Togg'a getiren Portakal vatandaşın bu adımdan duyduğu gururu küçümseyerek hakaretlerini sürdürdü.

    Portakal şu skandal ifadeleri kullandı;
    "Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona. Ben binebilirim ona giderim bugün Togg alabilirim. Almak istemem ama ne servisi var ne başka bir şey. Ama o Togg'un önüne yatıyor. Bu insanı nasıl ikna edebiliyor. Ya da muhalefet nasıl ikna edemiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor."

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