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    • 22.05.2023 17:49
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    Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi kararını açıkladı: "Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz"

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5.17'lik bir oy çıktı. İkinci tur öncesi Başkan Erdoğan ile 19 Mayıs'ta kritik bir görüşme gerçekleştiren Oğan kararını açıklıyor. İnce sonrası CHP'liler tarafından kendisine yöneltilen linç kültürüne tepki gösteren Oğan, "Seçimin son 3 gününde bize karşı başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur. Linç kültürü, demokrasimize bir darbedir." dedi. HDP'nin kilit parti olma rolünün sona erdiğini belirten Oğan, "HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik." ifadelerini kullandı. Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Sinan Oğan kararını açıkladı

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5.17'lik bir oy çıktı.

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    TARAFIMIZ ERDOĞAN
    İkinci tur öncesi Başkan Erdoğan ile 19 Mayıs'ta kritik bir görüşme gerçekleştiren Oğan kararını açıkladı. Oğan, bugün yaptığı açıklamada 2. turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti. Oğan, "Müzakere ve istişareler neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum ve seçmenlerimizi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum." dedi.

    Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Hepimizin bildiği üzere 14 Mayıs seçimleri ikinci tura kalmıştır. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak birinci turda yüzde 5,2 oy alarak seçimlerin ikinci turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştık.

    SİNAN OĞAN KARARI AÇIKLADI | VİDEO İZLE

    Ata İttifakı bileşeni partilere ve seçmenlerine teşekkür ederim. Bize 111 bin 506 imza vererek bizim yarışın bir parçası olmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

    Eğer bir Türk milliyetçisi aday olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve yola çıktık. Son ana kadar da üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik. Böyle bir aday çıkmadığı için biz çalışmalarımıza hız verdik. Sürecin sonlarına doğru da Ata İttifakı'nın kurulumu gerçekleşti. Birçok kesim bizim son 1 ayda çıkıp yüzde 5,2 oy almamıza şaşırıyor. Bilmedikleri şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk.

    LİNÇ KÜLTÜRÜNE SERT TEPKİ
    Seçimin son 3 gününde bize karşı başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur. Linç kültürü, demokrasimize bir darbedir. 'İkinci turda bizim kitlemizin oyuna ihtiyacınız olacak' uyarımız ciddiye alınmadı, oysa şimdi tam dediğimiz noktadayız.

    HDP ÜZERİNDEN KURULAN KİLİT PARTİ SÖYLEMİ YIKILDI
    Biz ilk günden beri ortaya bir plan koyduk ve bu plana sadık kaldık. Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden biri haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, adayların söylemlerimizi dikkate almasını sağladık. Sığınmacılar konusunda yeterince farkındalık oluşturduk, iki ittifakın da geri dönüş takvimini oluşturmasına katkıda bulunduk.

    Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Bu noktada 4 temel konuda acilen çözülmesi gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Bunlardan birincisi sığınmacılar meselesidir. Bu sorun ilerde güvenlik, ekonomik maliyetler oluşturabilecek bir konudur. İkincisi, deprem gerçeğidir. Bunun için uzun süredir önerdiğimiz afet bakanlığı kurulması tezimiz güncelliğini korumaktadır. Üçüncüsü, çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir. Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir ve bu hak teminat altına alınmalıdır ancak bununla beraber terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir.

        Millet İttifakı ise 20 yıldır ittifakta olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş ve geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.

        Bize yönelik pazarlık iddiaları öne sürenlerin bizi tanımadıkları açıktır. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuştur.

        DESTEĞİMİZ ERDOĞAN'A
        Müzakere ve istişareler neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum ve seçmenlerimizi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.


        KONUŞULAN SENARYOLAR NELERDİ?
        Siyaset kulislerinde Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etmişti. Siyaset kulislerinde ise Oğan'ın tarafsız kalabileceği bu durumun da Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirebileceği konuşuluyordu. Zira 7'li koalisyonun terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı Oğan onaylamıyordu. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi olarak görülüyordu.

        NE OLMUŞTU?
        14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5.17'lik bir oy çıktı. CHP medyasının ilk tur öncesi tehdit ve baskılarla adaylıktan çekilmesini istediği Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı 19 Mayıs'ta kabul etmişti.

        GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
        Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.



        CNN'E SİNAN OĞAN DEĞERLENDİRMESİ
        Başkan Erdoğan, bugün CNN International'a konuşmuştu. Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" ifadelerini kullanmıştı.

        2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ
        Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

        19 Mayıs:         YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

        20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.



            24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

            27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

            28 Mayıs: Oy verme günü.

            29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

            30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.



            31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

            1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

                50+1 ŞARTI ARANACAK MI?
                YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

                Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

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