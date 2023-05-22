Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi kararını açıkladı: "Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz"

Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hepimizin bildiği üzere 14 Mayıs seçimleri ikinci tura kalmıştır. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak birinci turda yüzde 5,2 oy alarak seçimlerin ikinci turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştık.

SİNAN OĞAN KARARI AÇIKLADI | VİDEO İZLE

Ata İttifakı bileşeni partilere ve seçmenlerine teşekkür ederim. Bize 111 bin 506 imza vererek bizim yarışın bir parçası olmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Eğer bir Türk milliyetçisi aday olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve yola çıktık. Son ana kadar da üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik. Böyle bir aday çıkmadığı için biz çalışmalarımıza hız verdik. Sürecin sonlarına doğru da Ata İttifakı'nın kurulumu gerçekleşti. Birçok kesim bizim son 1 ayda çıkıp yüzde 5,2 oy almamıza şaşırıyor. Bilmedikleri şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk.