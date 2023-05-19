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    • 19.05.2023 18:14
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmeden ilk fotoğraf paylaşıldı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5'lik bir oy çıktı.

    AHaber CANLI YAYIN

    CHP medyasının ilk tur öncesi tehdit ve baskılarla adaylıktan çekilmesini istediği Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.

    GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.



    KONUŞULAN SENARYOLAR NELER?
    Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. Siyaset kulislerinde ise Oğan'ın tarafsız kalabileceği bu durumun da Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirebileceği konuşuluyor. Zira 7'li koalisyonun terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı Oğan onaylamıyor. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.



        CNN'E SİNAN OĞAN DEĞERLENDİRMESİ
        Başkan Erdoğan, bugün CNN International'a konuşmuştu. Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" ifadelerini kullanmıştı.

        2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ
        Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

        19 Mayıs:         YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

        20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.



        24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

        27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

        28 Mayıs: Oy verme günü.

        29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.



            31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

            1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

            50+1 ŞARTI ARANACAK MI?
            YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

            Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

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