Son dakika: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

50+1 ŞARTI ARANACAK MI?

YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.