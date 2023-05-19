Son dakika: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5'lik bir oy çıktı.
CHP medyasının ilk tur öncesi tehdit ve baskılarla adaylıktan çekilmesini istediği Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.
KONUŞULAN SENARYOLAR NELER?
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. Siyaset kulislerinde ise Oğan'ın tarafsız kalabileceği bu durumun da Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirebileceği konuşuluyor. Zira 7'li koalisyonun terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı Oğan onaylamıyor. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.